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Движение в центре Минска сегодня будет ограничено

03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с торжествами движение в центре Минска сегодня ограничено. В эти минуты и до полудня -  на проспекте Независимости от Ленина до улицы Козлова. Ограничения будут действовать и вечером - с 15 часов и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по проспекту Победителей от улицы Мельникайте и до Саперов. А после 17 часов здесь же перестанут ходить рейсовые автобусы и маршрутки. Дорожная милиция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездки.
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с торжествами движение в центре Минска сегодня ограничено. В эти минуты и до полудня -  на проспекте Независимости от Ленина до улицы Козлова. Ограничения...
 
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