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"Это мы! Это про нас!". Индустриальный парк "Великий камень"

03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Великий камень" - это один из крупнейших инновационных кластеров в Европе, где работает более 60 резидентов из 15 стран мира. Совместный китайско-белорусский проект, как ожидается, станет международным умным экогородом с комфортными условиями для работы и проживания. Первый жилой дом уже появился на территории парка. Чем еще удивит "Великий камень" - в рубрике "Это мы! Это про нас!"
 
 
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"Великий камень" - это один из крупнейших инновационных кластеров в Европе, где работает более 60 резидентов из 15 стран мира. Совместный китайско-белорусский проект,...
 
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