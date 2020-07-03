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"Это мы! Это про нас!". Индустриальный парк "Великий камень"
03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Великий камень" - это один из крупнейших инновационных кластеров в Европе, где работает более 60 резидентов из 15 стран мира. Совместный китайско-белорусский проект, как ожидается, станет международным умным экогородом с комфортными условиями для работы и проживания. Первый жилой дом уже появился на территории парка. Чем еще удивит "Великий камень" - в рубрике "Это мы! Это про нас!"
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"Великий камень" - это один из крупнейших инновационных кластеров в Европе, где работает более 60 резидентов из 15 стран мира. Совместный китайско-белорусский проект,...
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