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О том, как менялись границы независимой Беларуси

03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильная, независимая, процветающая. Такой мы видим Беларусь сегодня. Суверенной, стабильной, безопасной наша страна выглядит в глазах мирового сообщества. Но за свою многовековую историю государство пережило не одно потрясение. Территория Беларуси страдала от различных военных конфликтов. В ходе различных геополитических изменений и политических манипуляций мы теряли свои исконные земли. А первая половина ХХ века вообще отметилась масштабными территориальными изменениями. 

О том, как менялись границы независимой Беларуси


О том, как менялись границы независимой страны - Елена Бормотова. 

Негорелое - агрогородок в Дзержинском районе. Почти в 60 километрах от Минска. Обычный населенный пункт современной Беларуси, каких тысячи по всей стране. Но в 1921 году, когда в Риге представители стран-соседей осуществили свой политический план, Негорелое стало приграничным населенным пунктом Советской Белоруссии. Здесь размещалась застава и таможня. 

О том, как менялись границы независимой Беларуси


Минский, Борисовский, Игуменский, Слуцкий, Бобруйский и Мозырский уезды - это вся территория Беларуси после 18 марта 1921 года. Шесть уездов, которые по современным меркам соответствуют размерам Минской области. Примерно здесь, в 21-м году проходила граница между Советской Белоруссией и Советской Россией. Где точно - сказать невозможно, ведь никаких элементов рубежа не сохранилось. Точно известно, что современный райцентр Крупки и восточная часть района - это была Смоленская губерния. Соответственно западная часть - это белорусская территория.


От западной до восточной границы - около 170 километров. Население Беларуси на то время - всего полтора миллиона человек


Но  единственный плюс Рижского договора современная историография все же отмечает. Впервые Советская Россия и Польша признают независимость Белорусской Республики. Пусть и на шести уездах. 


В 1921 году наркомат иностранных дел Белоруссии принимает договор о сотрудничестве с РСФСР


О том, как менялись границы независимой Беларуси


В документе, по инициативе белорусской стороны, отдельным пунктом было отмечено, что Советская Россия отказывается от всех исторических прав на белорусские земли. Беларусь является равноправным субъектом и равноправным союзникам. Руководство Беларуси во главе с Червяковым ведут напряженные переговоры с Москвой. Доказывают советскому руководству необходимость укрупнения территории БССР, возвращения в ее состав исконно наших территорий, которые на тот момент были в составе РСФСР. В 1923 году становится очевидно - укрупнению быть. Оно прошло в два этапа. В 24-м Беларуси целиком вернули Витебскую губернию, несколько уездов Гомельской и Могилевской. А в 26-м в состав республики вошли Речицкий и Гомельские уезды. 


После двух укрупнений территория Беларуси только на востоке увеличилась на 110 с половиной квадратных километров


Соответственно возросло и население. Оно составило примерно 10 миллионов. То, что мы имеем сегодня. Благодаря тем сложным процессам, которые происходили по формированию национального государственного самоопределения столетие тому назад, сегодня белорусы имеют великую ценность - жить в суверенной независимой стране. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сильная, независимая, процветающая. Такой мы видим Беларусь сегодня. Суверенной, стабильной, безопасной наша страна выглядит в глазах мирового сообщества. Но за...
 
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