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О дружбе и сотрудничестве в поздравительной речи Драгомира Карича
03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСхожесть политических взглядов и экономических интересов с Беларусью можно проследить у многих стран-партнеров из ближнего и дальнего зарубежья. Один из ярких примеров - Сербия. У наших стран и народов действительно много общего. Это подтверждает история, испытания. Как и Сербия, Беларусь отстаивает свои национальные интересы. В свою очередь Сербия, как и мы, развивает сотрудничество с Россией, Китаем, ОАЭ. За четверть века дипотношений в этой балканской стране отлично знают белорусские троллейбусы, автобусы, тракторы, продукты. В последние годы сербские инвесторы много строят в белорусской столице: дома, бизнес-центры. Вместе с инвесторами Ближнего Востока возьмутся за уникальный проект - построят Международный финансовый центр в Минске. О дружбе и сотрудничестве в поздравительной речи Драгомира Карича.
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Схожесть политических взглядов и экономических интересов с Беларусью можно проследить у многих стран-партнеров из ближнего и дальнего зарубежья. Один из ярких...
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