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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы - белорусы!. Байдарочница Марина Литвинчук Продолжая тему суверенитета и независимости нельзя не вспомнить, как мы гордимся, когда звучит наш гимн и поднимается флаг на мировых спортивных аренах! Наши...

Продолжая тему суверенитета и независимости нельзя не вспомнить, как мы гордимся, когда звучит наш гимн и поднимается флаг на мировых спортивных аренах! Наши чемпионы вносят огромный вклад в формирование имиджа страны. Белорусские спортсмены становятся фаворитами не только наших, но и зарубежных болельщиков, за ними следят и, конечно, ждут побед. Одна из них - наша байдарочница - Марина Литвинчук.