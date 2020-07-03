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Мы - белорусы!. Байдарочница Марина Литвинчук
03.07.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжая тему суверенитета и независимости нельзя не вспомнить, как мы гордимся, когда звучит наш гимн и поднимается флаг на мировых спортивных аренах! Наши чемпионы вносят огромный вклад в формирование имиджа страны. Белорусские спортсмены становятся фаворитами не только наших, но и зарубежных болельщиков, за ними следят и, конечно, ждут побед. Одна из них - наша байдарочница - Марина Литвинчук.
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Продолжая тему суверенитета и независимости нельзя не вспомнить, как мы гордимся, когда звучит наш гимн и поднимается флаг на мировых спортивных аренах! Наши...
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