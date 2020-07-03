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«И на 9 августа пригласили». Солодуха - о том, как оказался рядом с президентом во время его выступления

03.07.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 3 июля по проспекту Независимости прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!» Во время выступления Александра Лукашенко за ним стоял Александр Солодуха, хотя обычно рядом с президентом привыкли видеть другие лица. Пользователи соцсетей принялись обсуждать необычное соседство. TUT.BY позвонил музыканту, чтобы узнать, как он оказался на этой позиции, а также расспросил о впечатлениях от мероприятия и планах на ближайший месяц.


Кадр из телетрансляции ОНТ

Приглашение на праздничное шествие Александр Солодуха получил несколько дней назад от Министерства культуры, рассказывает заслуженный артист Беларуси.

— Видите, какой у меня год — 33 года на сцене! Какая цифра! Видимо, рано или поздно этот час должен был прийти. Я очень благодарен и белорусскому народу за любовь, и государству, и лично Александру Григорьевичу. И вообще — за приглашение во все концерты, в это шествие в такой знаменательный день. Даже слов не могу подобрать. Это гордость, я пережил сильные эмоции. Думаю, и родители с небес за мной наблюдали.

На праздничном шествии Александр Солодуха шел в первой шеренге, затем вместе с официальными лицами возлагал цветы.

Каким образом Александр Солодуха ближе всего оказался к президенту? Музыкант говорит, это произошло естественно.

— Настала моя очередь возложить цветы. Когда развернулся, президент уже начал произносить речь. Куда теперь ходить: влево и вправо? Поэтому просто стал неподалеку.


Кадр из телетрансляции ОНТ

В первый раз с действующим президентом Александр Солодуха встретился 30 августа 1995 года. Об этом музыкант подробно рассказывал нам в большом интервью накануне своего 60-летия. По воспоминаниям артиста, 25 лет назад президент обратился к нему и попросил «спеть визитку». В последний раз Александр Солодуха встречался с Александром Лукашенко совсем недавно — на балу выпускников. Правда, ни в тот раз, ни в этот перекинуться хотя бы парой слов не удалось.

На ближайший месяц, рассказывает Александр, у него запланировано множество концертов. Правда, где именно он будет выступать, певец не уточняет.

— Во все, что будет происходить в стране в ближайшее время, я приглашен. Следите за телевизионными эфирами.

— А на 9 августа уже есть запланированные выступления?

— Да, меня пригласили.

— Куда?

— Выступать, — с улыбкой пояснил Александр Солодуха.

 
 
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Во время выступления Александра Лукашенко за ним стоял Александр Солодуха, хотя обычно рядом с президентом привыкли видеть другие лица. TUT.BY позвонил музыканту,...
 
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