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«И на 9 августа пригласили». Солодуха - о том, как оказался рядом с президентом во время его выступления
03.07.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 3 июля по проспекту Независимости прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!» Во время выступления Александра Лукашенко за ним стоял Александр Солодуха, хотя обычно рядом с президентом привыкли видеть другие лица. Пользователи соцсетей принялись обсуждать необычное соседство. TUT.BY позвонил музыканту, чтобы узнать, как он оказался на этой позиции, а также расспросил о впечатлениях от мероприятия и планах на ближайший месяц.
Приглашение на праздничное шествие Александр Солодуха получил несколько дней назад от Министерства культуры, рассказывает заслуженный артист Беларуси.
— Видите, какой у меня год — 33 года на сцене! Какая цифра! Видимо, рано или поздно этот час должен был прийти. Я очень благодарен и белорусскому народу за любовь, и государству, и лично Александру Григорьевичу. И вообще — за приглашение во все концерты, в это шествие в такой знаменательный день. Даже слов не могу подобрать. Это гордость, я пережил сильные эмоции. Думаю, и родители с небес за мной наблюдали.
На праздничном шествии Александр Солодуха шел в первой шеренге, затем вместе с официальными лицами возлагал цветы.
Каким образом Александр Солодуха ближе всего оказался к президенту? Музыкант говорит, это произошло естественно.
— Настала моя очередь возложить цветы. Когда развернулся, президент уже начал произносить речь. Куда теперь ходить: влево и вправо? Поэтому просто стал неподалеку.
В первый раз с действующим президентом Александр Солодуха встретился 30 августа 1995 года. Об этом музыкант подробно рассказывал нам
На ближайший месяц, рассказывает Александр, у него запланировано множество концертов. Правда, где именно он будет выступать, певец не уточняет.
— Во все, что будет происходить в стране в ближайшее время, я приглашен. Следите за телевизионными эфирами.
— А на 9 августа уже есть запланированные выступления?
— Да, меня пригласили.
— Куда?
— Выступать, — с улыбкой пояснил Александр Солодуха.
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«И на 9 августа пригласили». Солодуха - о том, как оказался рядом с президентом во время его выступления
Во время выступления Александра Лукашенко за ним стоял Александр Солодуха, хотя обычно рядом с президентом привыкли видеть другие лица. TUT.BY позвонил музыканту,...
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