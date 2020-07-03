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"Наша техника". Беспилотники

03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Технические новинки под маркой "Сделано в Беларуси!". Видеть то, что другим не под силу - главное предназначение беспилотного авиационного комплекса "Бусел". Продукция отечественных инженеров уже несколько лет стоит на службе человека и его пользу переоценить очень сложно. Контроль местности, обнаружение чрезвычайных ситуаций или мониторинг автомобильного трафика. Беспилотник позволяет любому специалисту увидеть решение проблемы с высоты птичьего полета. О других преимуществах такой техники узнаем прямо сейчас - Агентство теленовостей представляет еще одну серию проекта "Наша техника".

"Наша техника". Штадлер.

"Наша техника". БелАЗ.
 
Теги: Новости
 
 
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Технические новинки под маркой "Сделано в Беларуси!". Видеть то, что другим не под силу - главное предназначение беспилотного авиационного комплекса "Бусел"....
 
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