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"Наша техника". Беспилотники
03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТехнические новинки под маркой "Сделано в Беларуси!". Видеть то, что другим не под силу - главное предназначение беспилотного авиационного комплекса "Бусел". Продукция отечественных инженеров уже несколько лет стоит на службе человека и его пользу переоценить очень сложно. Контроль местности, обнаружение чрезвычайных ситуаций или мониторинг автомобильного трафика. Беспилотник позволяет любому специалисту увидеть решение проблемы с высоты птичьего полета. О других преимуществах такой техники узнаем прямо сейчас - Агентство теленовостей представляет еще одну серию проекта "Наша техника".
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Технические новинки под маркой "Сделано в Беларуси!". Видеть то, что другим не под силу - главное предназначение беспилотного авиационного комплекса "Бусел"....
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