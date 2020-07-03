ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставка "Судьбы гигантов" - экспозиция отечественного промышленного комплекса

03.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня с Площади победы жители и гости столицы направились, в том числе, и на Октябрьскую площадь, где в эти дни под открытым небом расположилась экспозиция отечественного промышленного комплекса. Более 70 единиц гражданской техники демонстрируют на своем примере "Судьбы гигантов". Без преувеличения здесь находится то, чем гордится независимая Беларусь, а как иначе, ведь более 70 % выпускаемой продукции отечественного машиностроения отгружается за рубеж в более чем сотню стран мира. 

Эмоции гостей экспозиции, а также анонс праздничных мероприятий, которые пройдут в столице, в своем прямом включении собрал наш корреспондент Станислав Липский. На Октябрьской площади, с каждым часом все больше гостей, которые не упускают возможность лично прикоснуться к истории прошлого и настоящего белорусской промышленности. Ведь нам есть чем гордиться!

Выставка "Судьбы гигантов" - экспозиция отечественного промышленного комплекса.jpg


Кстати, буквально накануне наш 810-тонный самосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта - 4 600 лошадиных сил. Здесь этой машины нет, но представлены братья гиганта - самосвалы поменьше. Друзья, не упустите увидеть эти авто лично. Кстати, о востребованности белорусской промышленности лучше всего говорят цифры - ежегодно около 70 % продукции отгружается за рубеж. Тракторы, самосвалы, дорожная техника, комбайны и бытовая техника с маркой "Сделано в Беларуси" поставляется более чем в сотню стран мира. Выставка продолжит свою работу до воскресенья.

День сегодня более чем насыщенный - праздник вокруг нас, и он только начинается. Массовые гуляния еще в самом разгаре. Традиционно главной праздничной локацией станет площадка у Дворца спорта. Здесь уже развернулась иработает внушительная выставка-ярмарка. В восемь вечера на набережной Свислочи в парке Янки Купалы откроют светомузыкальный фонтан, шоу по такому случаю продлится здесь до позднего вечера. В 9 вечера у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная". Завершится этот праздничный день акцией "Споем гимн вместе" с фейерверком. В 23:00 огненное шоу раскрасит небо Минска. Он будет дан в восьми точках. В сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены". 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с Площади победы жители и гости столицы направились, в том числе, и на Октябрьскую площадь, где в эти дни под открытым небом расположилась экспозиция...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Это мы! Это про нас!". Индустриальный парк "Великий камень"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика