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Выставка "Судьбы гигантов" - экспозиция отечественного промышленного комплекса
03.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня с Площади победы жители и гости столицы направились, в том числе, и на Октябрьскую площадь, где в эти дни под открытым небом расположилась экспозиция отечественного промышленного комплекса. Более 70 единиц гражданской техники демонстрируют на своем примере "Судьбы гигантов". Без преувеличения здесь находится то, чем гордится независимая Беларусь, а как иначе, ведь более 70 % выпускаемой продукции отечественного машиностроения отгружается за рубеж в более чем сотню стран мира.
Эмоции гостей экспозиции, а также анонс праздничных мероприятий, которые пройдут в столице, в своем прямом включении собрал наш корреспондент Станислав Липский. На Октябрьской площади, с каждым часом все больше гостей, которые не упускают возможность лично прикоснуться к истории прошлого и настоящего белорусской промышленности. Ведь нам есть чем гордиться!
Кстати, буквально накануне наш 810-тонный
День сегодня более чем насыщенный - праздник вокруг нас, и он только начинается. Массовые гуляния еще в самом разгаре. Традиционно главной праздничной локацией станет площадка у Дворца спорта. Здесь уже развернулась и
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Сегодня с Площади победы жители и гости столицы направились, в том числе, и на Октябрьскую площадь, где в эти дни под открытым небом расположилась экспозиция...
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