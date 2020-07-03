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О своих белорусских корнях экс-министр интеграции Израиля Софа Ландвер

03.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За трансляцией празднования Дня Независимости наблюдают десятки стран ближнего и дальнего зарубежья. Пристальное внимание к этому празднику и у наших соотечественников за границей. Например, одна из самых больших белорусских диаспор проживает в Израиле. В честь 130-летнего юбилея со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы в израильском городе Ашдод имя классика присвоено одной из площадей. В праздничные дни здесь проходят белорусские чтения. К слову, на протяжении  десяти лет в правительстве и парламенте комиссию экономических, торгово-политических связей с Беларусью возглавляла Софа Ландвер. И сотрудничество именно с нашей страной не пришло к экс-министру интеграции просто так. О своих белорусских корнях и о том, как звучит гимн Победы, Софа Ландвер.
 
 
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За трансляцией празднования Дня Независимости наблюдают десятки стран ближнего и дальнего зарубежья. Пристальное внимание к этому празднику и у наших...
 
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