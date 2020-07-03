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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор РНПЦ "Кардиология", академик Александром Мрочек - о прорывах в белорусской медицине Как часто в такие праздничные дни мы говорим: «Беларусь в моем сердце. Но едва ли задумываемся, какой путь прошла отечественная медицина, чтобы подарить второй шанс...

Как часто в такие праздничные дни мы говорим: «Беларусь в моем сердце. Но едва ли задумываемся, какой путь прошла отечественная медицина, чтобы подарить второй шанс пациентам с проблемами с сердцем. Причем, поставить это на поток. Первая пересадка сердца в Беларуси была успешно проведена 10 лет назад. Сегодня таких операций в нашей стране делают порядка 45 ежегодно. Более того, за новым сердцем к нашим врачам приезжают из-за границы. Стентирование коронарных артерий и сосудов, лечение нарушений ритма, пластика аорты и другие - все это не фантастика, а реальность отечественной кардиологии. К слову, многие из них могут делать в областных и районных центрах.О прорывах в медицине поговорили с директором РНПЦ "Кардиология", академиком Александром Мрочеком.