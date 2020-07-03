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Директор РНПЦ "Кардиология", академик Александром Мрочек - о прорывах в белорусской медицине
03.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак часто в такие праздничные дни мы говорим: «Беларусь в моем сердце. Но едва ли задумываемся, какой путь прошла отечественная медицина, чтобы подарить второй шанс пациентам с проблемами с сердцем. Причем, поставить это на поток. Первая пересадка сердца в Беларуси была успешно проведена 10 лет назад. Сегодня таких операций в нашей стране делают порядка 45 ежегодно. Более того, за новым сердцем к нашим врачам приезжают из-за границы. Стентирование коронарных артерий и сосудов, лечение нарушений ритма, пластика аорты и другие - все это не фантастика, а реальность отечественной кардиологии. К слову, многие из них могут делать в областных и районных центрах.
О прорывах в медицине поговорили с директором РНПЦ "Кардиология", академиком Александром Мрочеком.
Юлия Карпенко, корреспондент:
- Какие операции сегодня проводите в РНПЦ, о каких из них нельзя было и мечтать 20 лет назад?
Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология":
- 20 лет назад невозможно было мечтать о таких операциях, как стентирование коронарных артерий, стентирование периферических сосудов, 20 лет назад невозможно было мечтать, что мы радикально можем лечить нарушение ритма. Были некоторые препараты, которые могли бы уменьшить число этой патологии, ее агрессивность, но радикального подхода не было. 20 лет назад невозможно было мечтать, что сегодня появятся такие умные устройства, которые мы имплантируем в сердце, которые заменяют практически сердечный ритм, о вспомогательном кровообращении, когда человек терял часть сердца в результате инфаркта и надо было помогать ему специальными устройствами, и вот сегодня мы эти устройства имеем, мы их имплантируем, мы в конце концов даже заменяем сердце.
Юлия Карпенко, корреспондент:
- Давайте поговорим про пересадку сердца, многие ли сегодня ждут такую операцию?
Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология":
- Сегодня очереди на пересадку сердца для белорусов нет. Появились и другие возможности лечения недостаточности кровообращения, не только пересадка. Поэтому сегодня подход к людям с недостаточностью кровообращения многоплановый. Ну если нужно кому-то пересадить сердце, мы это делаем в любой момент.
Юлия Карпенко, корреспондент:
- Давайте поговорим об экспорте услуг. Из каких стран сегодня приезжают и какие операции в топе?
Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология":
- Наиболее востребованной операцией является операция по трансплантации сердца. Наиболее часто к нам обращаются жители и медработники, которые живут на Украине. Поступают пациенты из России, из Азербайджана, Швеции, Франции, Израиля. Пациенты в интернете видят наши достижения, видят информацию, что мы можем делать, что делаем, результат и обращаются к нам. Это нарушение ритма, этот операции ортокоронарного шунтирования, это пациенты, которые имеют клапанные пороки, у нас хорошие результаты. Мало того, клапаны, которые мы имплантируем пациентам, отечественного производства.
Юлия Карпенко, корреспондент:
- Я так понимаю, что на этих успехах останавливаться не собираетесь, у вас строится новый корпус во внутреннем дворике, что за новые технологии и в целом, какие планы?
Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология":
- Появляются новые технологии, новые подходы в лечении, последние 20 лет - это как раз продемонстрировано. Кто мог подумать, что сегодня в каждом областном центре будет стоять ангиограф и можно будет производить операции и оказывать экстренную помощь с острым коронарным синдромом. Все это сейчас возможно не только в областных центрах, но и в районных. Пластика аорты, имплантация аорты целиком, даже с бифуркацией на сосуды ног, рук, это постановка протезов через маленькие проколы, скажем, сосудистые - это все уже возможно. Мало того, технологии развиваются и в промышленности медицинской. Мы являемся учредителем предприятия вместе с Политехнической академией по созданию этих гибридных устройств на перспективу. Но их надо где-то ставить. Поэтому мы сегодня строим корпус, где можно будет такие операции проводить. Там будут две большие операционные, которые дадут нам возможность сделать прорыв в кардиохирургии.
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Как часто в такие праздничные дни мы говорим: «Беларусь в моем сердце. Но едва ли задумываемся, какой путь прошла отечественная медицина, чтобы подарить второй шанс...
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