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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торжественное шествие на День Независимости стало доброй традицией и символом единства Торжественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне и...

Торжественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне и высшие должностные лица, и госслужащие, депутаты, учителя, врачи, одним словом, люди разных профессий.Вместе отмечать, говорить о настоящем, чего добилась Беларусь за годы независимости и, конечно, о будущем. Это подчеркивает и статус праздника и огромное внимание, которое уделяет государство и общество истории освобождения, ветеранам, людям старшего поколения.Многие белорусы, некоторые целыми семьями, пришли сегодня к монументу с цветами, как дань памяти и уважения. Вечный огонь и монумент Победы - символ духа белорусов, которые боролись за мир и свободу, а это и есть самое важное в Независимости. Связь поколений очень важна и для сегодня и для нашего завтра.