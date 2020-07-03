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Торжественное шествие на День Независимости стало доброй традицией и символом единства
03.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТоржественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне и высшие должностные лица, и госслужащие, депутаты, учителя, врачи, одним словом, люди разных профессий.
Вместе отмечать, говорить о настоящем, чего добилась Беларусь за годы независимости и, конечно, о будущем. Это подчеркивает и статус праздника и огромное внимание, которое уделяет государство и общество истории освобождения, ветеранам, людям старшего поколения.
Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ: "Ведь это было тяжелейшим испытанием для судьбы нашей страны, для нашего народа. И, конечно, то, что мы сегодня собрались здесь, отдать дань памяти тем воинам павшим, наверное, очень правильно. Поэтому, я считаю, что в этот день, прежде всего, нужно вспоминать добрым словом тех, кто отстаивает независимость. Ее укрепляли, добывали нашу независимость для народа нашей страны. Над этим надо работать каждый день и крепить нашу независимость".
Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: "Для каждого человека, каждого гражданина, День Независимости является самым большим праздником. Это самая высшая ценность для народа. Сегодня Беларусь на международной арене узнаваема, уважаема, страна, где людям комфортно жить. И сюда хочется возвращаться, хочется здесь жить многим".
Многие белорусы, некоторые целыми семьями, пришли сегодня к монументу с цветами, как дань памяти и уважения. Вечный огонь и монумент Победы - символ духа белорусов, которые боролись за мир и свободу, а это и есть самое важное в Независимости. Связь поколений очень важна и для сегодня и для нашего завтра.
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Торжественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне и...
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