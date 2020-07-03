ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Торжественное шествие на День Независимости стало доброй традицией и символом единства

03.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Торжественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне  и высшие должностные лица, и госслужащие, депутаты, учителя, врачи, одним словом, люди разных профессий.

Вместе отмечать, говорить о настоящем, чего добилась Беларусь за годы независимости и, конечно, о будущем. Это подчеркивает и статус праздника и огромное внимание, которое уделяет государство и общество истории освобождения, ветеранам, людям старшего поколения.

Торжественное шествие на День Независимости стало доброй традицией и символом единства


Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ: "Ведь это было тяжелейшим испытанием  для судьбы нашей страны,  для нашего народа.   И,  конечно,  то,   что мы сегодня собрались здесь,  отдать дань памяти  тем  воинам павшим,  наверное, очень правильно. Поэтому,  я считаю, что в этот день, прежде всего, нужно вспоминать добрым словом тех,  кто отстаивает независимость.  Ее укрепляли, добывали нашу независимость для народа нашей страны. Над этим надо работать каждый день и крепить нашу независимость". 

Торжественное шествие на День Независимости стало доброй традицией и символом единства


Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: "Для каждого человека, каждого гражданина, День Независимости является самым большим праздником. Это самая высшая ценность для народа. Сегодня Беларусь на международной арене узнаваема, уважаема, страна, где людям комфортно жить. И сюда хочется возвращаться, хочется здесь жить многим". 

Многие белорусы, некоторые целыми семьями, пришли сегодня к монументу с цветами, как дань памяти и уважения. Вечный огонь и монумент Победы - символ духа белорусов, которые боролись за мир и свободу, а это и есть самое важное в Независимости. Связь поколений очень важна и для сегодня и для нашего завтра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное шествие на главный государственный праздник - День Независимости - для белорусов уже стало доброй традицией и символом единства. В одной колонне  и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столице центром торжественных событий этим утром была площадь Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика