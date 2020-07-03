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О международном сотрудничестве - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев

03.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С самого начала своей истории, Беларусь обозначила себя  как максимально дружественная страна  готовая к диалогу на любых уровнях.  Яркий пример стратегического партнерства - Казахстан. Наши страны сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и других международных организациях и форумах. В настоящее время страны развивают научную кооперацию, активно реализуют проекты в области машиностроения, здравоохранения, науки и техники. О международном сотрудничестве в своей поздравительной речи  Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

 
 
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С самого начала своей истории, Беларусь обозначила себя  как максимально дружественная страна  готовая к диалогу на любых уровнях.  Яркий пример стратегического...
 
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