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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О международном сотрудничестве - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев С самого начала своей истории, Беларусь обозначила себя как максимально дружественная страна готовая к диалогу на любых уровнях. Яркий пример стратегического...

С самого начала своей истории, Беларусь обозначила себя как максимально дружественная страна готовая к диалогу на любых уровнях. Яркий пример стратегического партнерства - Казахстан. Наши страны сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и других международных организациях и форумах. В настоящее время страны развивают научную кооперацию, активно реализуют проекты в области машиностроения, здравоохранения, науки и техники. О международном сотрудничестве в своей поздравительной речи Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.