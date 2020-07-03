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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице центром торжественных событий этим утром была площадь Победы Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и свободы нации. В столице центром торжественных событий этим...

Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и свободы нации.В столице центром торжественных событий этим утром была площадь Победы. Именно здесь состоялась кульминация патриотического шествия "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости К ним присоединился и Президент страны Александр ЛукашенкоКолонну ветеранов встречают молодые белорусы, и вместе с ними наш лидер. Само шествие - символичная эстафета памяти. Все то, что сделано за годы независимости, от старшего поколения сегодня принимает молодежь. У Вечного огня - 16-метровая гирлянда как дань памяти погибшим и уважения - здравствующим героям Великой Отечественной войны.Ставить свободу выше своей жизни - вот настоящий героизм. Этим и отличается белорусская нация от многих других. И память об этих людях (об их жертве) — это и есть та самая народная память, которой гордится каждый человек в нашей стране.Ценность мира как никогда остро ощущается в наше время. Когда самые разные конфликты вспыхивают по всей планете, важно понимать, чего стоит то спокойствие и независимость, которые белорусы завоевали слишком высокой ценойПамять поколений - это когда в одном строю рука об руку идут ветераны - те, кто поднимал страну из руин, а также молодежь. Главное, чтобы они знали и помнили, почему сегодня, 3 Июля, такой важный день для каждого из нас.Президента приветствовали многочисленные жители столицы, пришедшие на торжество. Глава государства также поприветствовал их, поздравил с праздником, тепло пообщался с ветеранами, пожелал всем счастья, удачи и здоровья.В истории не каждого народа есть такая Великая Победа. Повод для гордости, скорби и памяти. Повод принести цветы к подножию обелисков, возведенных в честь настоящих героев. 3 Июля - наш главный праздник свободы и независимости.