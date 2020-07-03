Кореличское УКП БОН: сделано с любовью. Чем живёт лучшее предприятие области в сфере бытовых услуг?

Источник материала: Полымя

Соответствие цены и качества, слаженная работа коллектива и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот секреты успеха Кореличского унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания населения (УКП БОН), которое не единожды становилось призером областных и республиканских конкурсов. Текущий год также не стал исключением: по итогам работы за 2019 год предприятие занесено на областную Доску почета.





На сегодняшний день УКП БОН представляет собой многопрофильное предприятие, которое работает в сфере оказания услуг, занимается розничной торговлей и производством промышленной продукции. В его структуру входит Дом быта, расположенный в райцентре, а также швейное ателье, швейный цех, мастерская по ремонту обуви, современная парикмахерская, цех ритуальных изделий и магазин розничной торговли «Успех». Также в состав предприятия входит комплексный приемный пункт в Мире, где оказываются услуги парикмахера и швеи, и девять КПП, которые всегда готовы помочь с решением бытовых вопросов жителям агрогородков района.

Например, весьма удобным способом стирки является наличие в комплексно-приемных пунктах стиральной машины. Так, если у человека не проведена вода или нет техники, можно прийти на КПП и постирать вещи. Стоимость услуги невелика и составляет всего 1 рубль 10 копеек за килограмм сухого белья. Порошок нести не нужно: его вам предоставит предприятие. Там, где пункт не располагает наличием стиральной машины, вещи заберут и отправят в Лиду.





Как рассказала директор УКП БОН Вера Сидо, основную прибыль предприятию приносит швейное производство, выпускающее продукцию как по индивидуальному, так и по оптовым заказам. Специалисты, работающие в отрасли не один год, знают, как найти ключ к сердцу заказчика и сделать так, чтобы клиент обратился снова. Например, по-прежнему большим спросом у населения пользуется пошив и ремонт одежды. Несмотря на широкий ассортимент магазинов и торговых центров, с радостью готовых предоставить нам платье или жакет на любой вкус, люди продолжают обращаться за услугами швей. Так, по словам директора, чаще всего предприятие получает заказы на платья, ведь каждой женщине хочется быть единственной и неповторимой.

– В большинстве случаев заказчики приносят нам ткань, высказывают свои пожелания и ждут, пока заказ не будет готов. Однако случается и так, что мы осуществляем пошив из материала, который закупаем сами: он обычно идет на блузки, юбки и сорочки, – рассказывает Вера Сидо.

В производстве швейной продукции Кореличского УКП БОН используются ткани сугубо отечественного производства (ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Моготекс», ОАО «Гронитекс», ОАО «Оршанский льнокомбинат» и др.).





Обслуживает УКП БОН не только индивидуальных клиентов, но и тех, у кого внешний вид непосредственно связан с работой: это творческие и танцевальные коллективы. Кроме концертных костюмов, большие заказы поступают от учреждений культуры – в основном это чехлы для стульев, убранство сцены, окон и т.д.

Из 62 человек, работающих на предприятии, в швейном производстве задействованы 22 человека, чей труд направлен на изготовление качественной продукции по приемлемым для населения ценам. Немаловажную роль в успехе УКП БОН играют и рынки сбыта, круг которых постоянно расширяется. Так, кореличским производством охвачены почти все регионы республики, ведется активная работа по освоению рынков Витебского, Гомельского и Могилёвского регионов.

Среди необычных заказов, поступающих на предприятие, можно выделить массовый пошив авосек, которые в последнее время приобретают все большую популярность. Так, около двухсот штук из крепкой многоразовой ткани уже отправлены по адресу заказчика, однако несколько экземпляров еще можно приобрести в магазине «Успех» (стоимость – около пяти рублей).





– Благодаря таким сумкам мы экономим не только на полиэтиленовых пакетах, но и не наносим вред окружающей среде, вынужденной терпеть проблемы из-за глобального потепления, – рассуждает Вера Петровна. – Авоськи можно стирать и сушить, ведь благодаря надлежащему качеству ткани они не теряют свой товарный вид.

Чтобы быть интересным для покупателя, предприятие постоянно обновляет и совершенствует свой ассортимент, внедряя в производство все новые виды продукции. В наличии всегда можно найти тюлегардинные изделия, покрывала и комплекты для мягкой мебели, женские головные уборы, чехлы для автомобильных кресел, качелей и т.д. Не составит труда оформить и индивидуальный заказ: для этого стоит прийти в Дом быта и рассказать о том, что необходимо.

По итогам работы за прошлый год Кореличское УКП БОН выполнило все доведенные ключевые показатели. Чистая прибыль составила 38 тысяч рублей при задании в 36 тысяч рублей. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2137 тысяч рублей, что выше показателя 2018 года на 112,9%.





Еще одна услуга, на которую всегда есть спрос, – чистка пухо-перьевых изделий. Для большего эффекта руководство предприятия приобрело специальную технику, которая обеззараживает и удаляет все болезнетворные организмы.

Также в районном Доме быта можно приобрести технику напрокат, среди которой холодильник, актуальная для летнего периода морозильная камера, телевизор, палатки, швейная машинка, спальные мешки, скатерти и т.д.

– Если у вас вдруг намечается торжество на пятьдесят, сто или больше человек, мы готовы предоставить столовые приборы и все для этого необходимое, – продолжает директор УКП БОН Вера Сидо. – Это позволит не только сократить время на поиск посуды, но и выдержать мероприятие в едином стиле.

Производительность труда на предприятии по итогам работы за 2019 год сложилась на уровне 38,9 тысячи рублей, что является лучшим показателем в области и выше среднеобластного показателя среди предприятий бытового обслуживания в 1,7 раза.

Что касается парикмахерских услуг, то предприятие владеет двумя залами – мужским и женским, специалисты которых постоянно участвуют в областных и республиканских мастер-классах и семинарах, совершенствуя свое мастерство. К слову, работают мастера только с импортными материалами, которые уже не первый год являются лидерами по качеству в индустрии красоты.





Также УКП БОН принимает заказы на химическую чистку текстильных и меховых изделий, предметов домашнего обихода. Если вы видите, что, например, состояние ковров требует срочного вмешательства, их можно сдать и спустя две недели забрать уже абсолютно чистыми.

По объему оказанных бытовых услуг в расчете на одного жителя района УКП БОН уверенно занимает первое место в области: 14,3 рубля при среднеобластном показателе в 5,1 рубля.

Ежегодно специалисты предприятия посещают республиканские и областные выставки, ярмарки, которые являются источником вдохновения для создания новых моделей. Также сотрудники быткомбината выезжают на предприятия других областей Беларуси, чтобы не только реализовать свою продукцию, но и заявить о качестве кореличского производства на всю республику.

Директор Вера Сидо, в свою очередь, выражает глубокую признательность коллективу предприятия за слаженный, добросовестный труд и индивидуальный подход к каждому клиенту.

К сведению

Стрижка мужская (обычная) – 7 рублей

Стрижка женская (обычная) – 7 рублей 50 копеек

Чистка изделий из пуха/пера – 2 рубля (за 1 кг)

Обметка дорожки – 2 рубля 60 копеек (за 1 м)

Ламинирование печатных материалов – от 80 копеек

Ксерокопирование документов – от 15 копеек

Виктория КОСТЮК

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