|
У Дворца спорта торговые ряды представляют бренды нашей страны - легкой промышленности, продовольствия
03.07.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозвращаемся на главную площадку с гуляниями у Дворца спорта. Здесь уже во всю шумит ярмарка. Торговые ряды представляют бренды нашей страны - легкой промышленности, продовольствия.
Свой город мастеров развернули и ремесленникиА настроение создают артисты эстрады. Вместе с белорусами на празднике Юлия Токарь (прямое включение).
Да, мы здесь, прямо в эпицентре праздника. Как видите, на сцене уже выступают наши заслуженные коллективы и хореографические, и вокальные. Атмосфера, конечно, радушная. Артисты очень стараются.
И рядом со мной сейчас ведущий концертной программы Юрий Скарговский. Юрий, праздничный марафон будет продолжаться до вечера. Расскажите, чего еще ожидать зрителям?
Наши легендарные "Хорошки" были как всегда хорошиПо обе стороны от сцены раскинулась зона фуд-корта. Я как раз обещала поделиться гастрономическими новинками. И сразу скажу - цены значительно ниже, чем в магазинах и заведениях.
Вообще щедрая ярмарка "Зроблена ў Беларусі” - это еще и презентация наших брендов. Здесь и коллекции одежды из натуральных материалов, и кожаные изделия из отечественного сырья, свежая выпечка, мясные деликатесы. Мне кажется, гулять, покупать и дегустировать можно весь день. Благо, погода хорошая. Так что всех приглашаем окунуться в праздничную атмосферу в центре Минска и вместе отметить День Независимости Беларуси!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Дворца спорта торговые ряды представляют бренды нашей страны - легкой промышленности, продовольствия
Возвращаемся на главную площадку с гуляниями у Дворца спорта. Здесь уже во всю шумит ярмарка. Торговые ряды представляют бренды нашей страны - легкой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)