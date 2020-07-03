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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какую ноту держит Белорусская государственная академия музыки - об этом и не только на прогулке с ректором Раскрыть, поддержать и развить талант - это глобальная задача государства. И в это готовы вкладываться. Ставку на талантливых и перспективных в независимой...

Раскрыть, поддержать и развить талант - это глобальная задача государства. И в это готовы вкладываться. Ставку на талантливых и перспективных в независимой Беларуси сделали уже давно. Еще в 1996-м был создан специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Единственный в стране под его личным патронажем. В этом смысле у государства абсолютный слух. Студенты и выпускники творческих вузов страны регулярно практикуются в исполнительском искусстве и участвуют в международных конкурсах. Регулярно обновляется и инструментальный фонд. Какую ноту сегодня держит Белорусская государственная академия музыки - об этом и не только на прогулке с ректором пообщаласьЕсли этой культуры не будет, то, по сути дела, вообще не о чем говорить. Сегодня, безусловно, для многих эти события, быть может, приобретают некое отдаление в силу того, что они молоды. В чем-то это закономерный процесс. И я считаю, что важнейшая функция взрослых - рассказывать им о том, что было. Ведь мы тоже это получили от своих родных. И нам надо быть очень заинтересованными, чтобы они после нас остались хранителями этой памяти. Так что, это действительно удивительная земля и по тому, как она входила в войну, и по тому, как она сегодня чествует эти события.Как таковой боязни не было никогда. Она могла быть только в части сомнений: смогу ли я? Действительно ли такой у меня талант, чтобы этим заниматься? И, судя по тому, какой конкурс, как ребята приходят на консультации, я вижу, что интерес к профессии не падает, трудности их не пугают. Потому что вообще музыкант - человек мира, и он будет востребован и в своей стране, и за рубежом. И по фонду Президента я могу судить об этом. Иногда задумываюсь, что бы было, если бы в 1996 году не были созданы оба фонда, какое количество молодежи мы могли где-то, может быть, и утратить?Конечно, и если проецировать на ваш личный опыт, ведь ваши сыновья тоже выбрали творческую стезю. И это говорит о том, что вы как раз-таки не побоялись.Это было органично просто. Мы этим занимались и понимали преимущества и сложности этой профессии, но она настолько уникальна, что я ее даже не отделяю от жизни. Из нее нельзя выйти в конце рабочего дня.На сегодняшний день мы относимся к тем вузам, которые обеспечивают стопроцентное проживание абсолютно всем студентам. И белорусским, и иностранным. Мало того, что это здание стало современным, оно ведь еще и оснащено репетиториями и новыми музыкальными инструментами. У нас закуплено около 100 пианино "Беларусь", которые стоят практически в каждой комнате. Я не могу не сказать об уникальной программе ремонта и оснащения музыкальными инструментами всей страны, ведь такого не было никогда. Сегодня специальным поручением Главы государства у нас 10 роялей, оснащены лучшие музыкальные классы, отремонтированы. Я надеюсь, что ребята принесут родине свой дар. Конечно, ставим такое троеточие на высокой ноте.