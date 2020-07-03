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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле" Праздник Дня Независимости сегодня отмечают во всех уголках страны. По традиции стартовал он с митингов у обелисков и воинских захоронений. В цветах сегодня...

Праздник Дня Независимости сегодня отмечают во всех уголках страны. По традиции стартовал он с митингов у обелисков и воинских захоронений. В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле", где собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, ветераны.с нами на прямой связи.Буйничское поле - святое для каждого белоруса место. Именно здесь горожане и красноармейцы сдерживали фашистское наступление 23 долгих дня. Были уничтожены свыше 30 немецких танков. Позже эту оборону назовут второй Брестской крепостью. События 1941 года, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, имена павших в годы войны – навечно вписаны в барельефы мемориала в Буйничах. Поклониться подвигу героев пришли сегодня сотни горожан. Тысячи цветов легли у подножия каплицы. И мирные залпы в минуту молчания.Цветы сегодня лягут к подножию обелисков и мемориалов во всех районах. А вечером на площади Славы всех ждет большой праздничный концерт.