ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле"

03.07.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Праздник Дня Независимости сегодня отмечают во всех уголках страны. По традиции стартовал он с митингов у обелисков и воинских захоронений. В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле", где собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, ветераны. Андрей Ястребов с нами на прямой связи. 
 
В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле"


Буйничское поле - святое для каждого белоруса место. Именно здесь горожане и красноармейцы сдерживали фашистское наступление 23 долгих дня. Были уничтожены свыше 30 немецких танков. Позже эту оборону назовут второй Брестской крепостью. События 1941 года, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, имена павших в годы войны – навечно вписаны в барельефы мемориала в Буйничах. Поклониться подвигу героев пришли сегодня сотни горожан. Тысячи цветов легли у подножия каплицы. И мирные залпы в минуту молчания.
 
В цветах сегодня утопает и мемориал "Буйничское поле"
 
Цветы сегодня лягут к подножию обелисков и мемориалов во всех районах. А вечером на площади Славы всех ждет большой праздничный концерт.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник Дня Независимости сегодня отмечают во всех уголках страны. По традиции стартовал он с митингов у обелисков и воинских захоронений. В цветах сегодня...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебска и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика