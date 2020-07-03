|
В Минске отмечают День независимости. Смотрите, что происходит в центре города
03.07.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске отмечают День независимости. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как отмечают праздник в центре города.
Утром в Минске уже прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы. С 12 часов на площадке у Дворца спорта работает выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі» с фудкортом. А вечером в 20.00 начнется программа открытия фонтана на Свислочи в парке имени Янки Купалы, сначала пройдет концерт, а в 22.30 запустят фонтан.
В 23.00 из разных точек города можно будет наблюдать салют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотослужба TUT.BY посмотрела, как в столице отмечают День независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)