В Минске отмечают День независимости. Смотрите, что происходит в центре города

Источник материала: Tut.by

В Минске отмечают День независимости. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как отмечают праздник в центре города.





Утром в Минске уже прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы. С 12 часов на площадке у Дворца спорта работает выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі» с фудкортом. А вечером в 20.00 начнется программа открытия фонтана на Свислочи в парке имени Янки Купалы, сначала пройдет концерт, а в 22.30 запустят фонтан.

В 23.00 из разных точек города можно будет наблюдать салют.



















































