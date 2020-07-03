ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Для занятий спортом открывается все больше социальных объектов

03.07.2020 17:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Победы наших земляков на международной Арене - первое место и звук гимна - как ничто другое объединяет и сплачивает нацию! В здоровом теле - здоровый дух - лозунг, который остаётся актуальным в Беларуси по сей день: для занятий массовым спортом каждый год открывается всё больше социальных объектов по всей стране, в большинстве спортивных школ обучение бесплатное. Более того спортивные сооружения Беларуси - позволяет нашей стране рассчитывать и проводить форумы планетарного масштаба, кстати, уровнем этих зарубежные эксперты и руководители международных федераций не перестают удивляться. 

О стратегии побед суверенной Беларуси - репортаж Станислава Липского. 30-ого июля исполнится 20 лет Брестскому ледовому дворцу. Арена была построена по инициативе Главы Государства. С тех пор город подарил стране сотни хоккеистов, в том числе братьев Сушко, Евгения Аксентюка. По сравнению с девяностыми город над Бугом - сделал колоссальный шаг вперед в развитии спортивной инфраструктуры: гребной канал, бассейн, лыжероллерная трасса - и всё это находится в самом центре Бреста.

Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Для занятий спортом открывается все больше социальных объектов

Политика государства - останется прежней в области массового спорта: условия для здорового образа жизни - должны быть максимально доступными для каждого жителя Беларуси.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: "Если смотреть сквозь призму инфраструктуры, то посмотрите у нас: для велосипедного спорта появился свой трек, для конькобежного спорта появился свой стадион, для худ.гимнастики появился свой Дворец, для хоккея появилось достаточное количество Арен - их было 3 стало 42, посмотрите количество бассейнов, которые появляются в регионах. Общаясь с коллегами из многих стран ,объективно нам завидуют, те усилия, которые наше руководство страны, государство вкладывает в развитие спортивной отрасли - они не просто дают результаты, они показывают многим странам по которому мы должны двигаться, здоровье - это занятие спортом". 

Белорусы в 2019 завоевали 846 наград на международной арене

Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Для занятий спортом открывается все больше социальных объектов


Такая инфраструктура - даёт соответствующую отдачу на международных спортивных аренах: только в 2019-ом году наши атлеты завоевали 846 наград. Но, о Беларуси спортивной в мире знают не только благодаря победам наших атлетов, но и по причине блестящей организации и проведению спортивных форумов.
Строительство Минск и Чижовка-Арен стало стратегически важным для спортивной отрасли: во-первых клуб КХЛ Минское Динамо получил достойную домашнюю площадку, во-вторых возможности спорткомплексов позволили Беларуси рассчитывать на проведение ЧМ по хоккею в нашей стране - а в ИИХФ понимали с таким отношением государства к этой игре - планетарный форум в Минске пройдёт на отлично.
Что собственно и показала практика, турнир в Минске вошёл в топ-20 событий десятилетия в хоккее по версии ИИХФ. Как следствие мы получили право в 2021-ом году провести - совместно с Латвией чемпионат мира еще раз!

С 21 по 30 июня 2019 Минск принимал II Европейские игры

Стадион Динамо - в 90-ые он ассоциировался с вещевым рынком, Арена требовала реконструкции - это задача была более чем успешно реализована, что важно - белорусами. Такой проект позволил нашей стране заявить еще громче о себе в Мире: стадион стал центральной площадкой Вторых Европейских игр. А это Заславль и база республикнаского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта. В год 2021-ый Беларусь входит с амбициозными планами на Олимпиаду в Токио, Минск готовится принять командный чемпионат Европы по легкой атлетике,чм по современному пятиборью. Планетарный форум по хоккею. Год будет более чем насыщенный - вместе ждём еще больше ярких побед суверенной и независимой Беларуси! 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Победы наших земляков на международной Арене - первое место и звук гимна - как ничто другое объединяет и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В гостях в студии олимпийский чемпион Александр Богданович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика