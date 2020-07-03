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Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Для занятий спортом открывается все больше социальных объектов
03.07.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Победы наших земляков на международной Арене - первое место и звук гимна - как ничто другое объединяет и сплачивает нацию! В здоровом теле - здоровый дух - лозунг, который остаётся актуальным в Беларуси по сей день: для занятий массовым спортом каждый год открывается всё больше социальных объектов по всей стране, в большинстве спортивных школ обучение бесплатное. Более того спортивные сооружения Беларуси - позволяет нашей стране рассчитывать и проводить форумы планетарного масштаба, кстати, уровнем этих зарубежные эксперты и руководители международных федераций не перестают удивляться.
О стратегии побед суверенной Беларуси - репортаж Станислава Липского. 30-ого июля исполнится 20 лет Брестскому ледовому дворцу. Арена была построена по инициативе Главы Государства. С тех пор город подарил стране сотни хоккеистов, в том числе братьев Сушко, Евгения Аксентюка. По сравнению с девяностыми город над Бугом - сделал колоссальный шаг вперед в развитии спортивной инфраструктуры: гребной канал, бассейн, лыжероллерная трасса - и всё это находится в самом центре Бреста.
Политика государства - останется прежней в области массового спорта: условия для здорового образа жизни - должны быть максимально доступными для каждого жителя Беларуси.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: "Если смотреть сквозь призму инфраструктуры, то посмотрите у нас: для велосипедного спорта появился свой трек, для конькобежного спорта появился свой стадион, для худ.гимнастики появился свой Дворец, для хоккея появилось достаточное количество Арен - их было 3 стало 42, посмотрите количество бассейнов, которые появляются в регионах. Общаясь с коллегами из многих стран ,объективно нам завидуют, те усилия, которые наше руководство страны, государство вкладывает в развитие спортивной отрасли - они не просто дают результаты, они показывают многим странам по которому мы должны двигаться, здоровье - это занятие спортом".
Белорусы в 2019 завоевали 846 наград на международной арене
Такая инфраструктура - даёт соответствующую отдачу на международных спортивных аренах: только в 2019-ом году наши атлеты завоевали 846 наград. Но, о Беларуси спортивной в мире знают не только благодаря победам наших атлетов, но и по причине блестящей организации и проведению спортивных форумов.
Строительство Минск и Чижовка-Арен стало стратегически важным для спортивной отрасли: во-первых клуб КХЛ Минское Динамо получил достойную домашнюю площадку, во-вторых возможности спорткомплексов позволили Беларуси рассчитывать на проведение ЧМ по хоккею в нашей стране - а в ИИХФ понимали с таким отношением государства к этой игре - планетарный форум в Минске пройдёт на отлично.
Что собственно и показала практика, турнир в Минске вошёл в топ-20 событий десятилетия в хоккее по версии ИИХФ. Как следствие мы получили право в 2021-ом году провести - совместно с Латвией чемпионат мира еще раз!
С 21 по 30 июня 2019 Минск принимал II Европейские игрыСтадион Динамо - в 90-ые он ассоциировался с вещевым рынком, Арена требовала реконструкции - это задача была более чем успешно реализована, что важно - белорусами. Такой проект позволил нашей стране заявить еще громче о себе в Мире: стадион стал центральной площадкой Вторых Европейских игр. А это Заславль и база республикнаского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта. В год 2021-ый Беларусь входит с амбициозными планами на Олимпиаду в Токио, Минск готовится принять командный чемпионат Европы по легкой атлетике,чм по современному пятиборью. Планетарный форум по хоккею. Год будет более чем насыщенный - вместе ждём еще больше ярких побед суверенной и независимой Беларуси!
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Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Для занятий спортом открывается все больше социальных объектов
Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Победы наших земляков на международной Арене - первое место и звук гимна - как ничто другое объединяет и...
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