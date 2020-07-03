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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В День Независимости сотни молодых людей приняли участие в торжественном шествии возле монумента Победы Фундамент нашей независимости - наша молодежь. Именно она чтит традиции и хранит наследие старшего поколения. Сегодня, в День Независимости, сотни молодых людей...

Фундамент нашей независимости - наша молодежь. Именно она чтит традиции и хранит наследие старшего поколения. Сегодня, в День Независимости, сотни молодых людей приняли участие в торжественном шествии возле монумента Победы. Студенты колледжей и вузов несли цветы к мемориалу. И это тоже своего рода символ преемственности поколений и знак благодарности за подвиг, благодаря которому мы живем в мирной стране.