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В День Независимости сотни молодых людей приняли участие в торжественном шествии возле монумента Победы
03.07.2020 17:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФундамент нашей независимости - наша молодежь. Именно она чтит традиции и хранит наследие старшего поколения. Сегодня, в День Независимости, сотни молодых людей приняли участие в торжественном шествии возле монумента Победы. Студенты колледжей и вузов несли цветы к мемориалу. И это тоже своего рода символ преемственности поколений и знак благодарности за подвиг, благодаря которому мы живем в мирной стране.
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В День Независимости сотни молодых людей приняли участие в торжественном шествии возле монумента Победы
Фундамент нашей независимости - наша молодежь. Именно она чтит традиции и хранит наследие старшего поколения. Сегодня, в День Независимости, сотни молодых людей...
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