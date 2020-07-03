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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В гостях в студии олимпийский чемпион Александр Богданович Благодаря развитой инфраструктуре не только спортсмены, но и все белорусы могут вести здоровый образ жизни. Ну а те, у кого получается быстрее, выше и сильнее,...

Благодаря развитой инфраструктуре не только спортсмены, но и все белорусы могут вести здоровый образ жизни. Ну а те, у кого получается быстрее, выше и сильнее, попадают на вершины спортивных олимпов. И сегодня один из них в нашей студии - олимпийский чемпион