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В гостях в студии олимпийский чемпион Александр Богданович
03.07.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагодаря развитой инфраструктуре не только спортсмены, но и все белорусы могут вести здоровый образ жизни. Ну а те, у кого получается быстрее, выше и сильнее, попадают на вершины спортивных олимпов. И сегодня один из них в нашей студии - олимпийский чемпион Александр Богданович (видео).
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Благодаря развитой инфраструктуре не только спортсмены, но и все белорусы могут вести здоровый образ жизни. Ну а те, у кого получается быстрее, выше и сильнее,...
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