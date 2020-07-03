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С национальным праздником - Днем Независимости - белорусы поздравляют свою страну и в социальных сетях
03.07.2020 17:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦелые регионы, трудовые и музыкальные коллективы, семьи и дети делятся своими праздничными снимками под хештегами #День-Независимости, #3-е июля, #День-Независимости-в-Беларуси!
Теплыми словами поздравляют любимую страну и звезды белорусской эстрады. Александр Солодуха уже готовится подарить песню соотечественникам на вечернем концерте. А Анжелика Агурбаш записала душевное видеопоздравление для своих подписчиков.
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С национальным праздником - Днем Независимости - белорусы поздравляют свою страну и в социальных сетях
Целые регионы, трудовые и музыкальные коллективы, семьи и дети делятся своими праздничными снимками под хештегами #День-Независимости, #3-е июля, ...
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