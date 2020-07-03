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"Это мы! Это про нас!". Летний амфитеатр в Витебске

03.07.2020 17:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Славянский базар" уже давно стал визитной карточкой Витебска, а Летний амфитеатр - одной из самых узнаваемых достопримечательностей белорусского города. 32 назад на его сцену вышли первые исполнители. А сегодня он оснащен самым современным акустическим и световым оборудованием. 
По Амфитеатру Витебск узнают даже те, кто никогда не был в городе на Двине. О самой известной площадке Беларуси в рубрике "Это мы! Это про нас!"

 
Теги: Витебск
 
 
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"Славянский базар" уже давно стал визитной карточкой Витебска, а Летний амфитеатр - одной из самых узнаваемых достопримечательностей белорусского города. 32 назад...
 
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