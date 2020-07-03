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Дубровенцы празднуют День Независимости

03.07.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы празднуют День Независимости

Празднование Дня Независимости в Дубровно началось с торжественного возложения венков и цветов в Парке Воинской славы

  • Дубровенцы празднуют День Независимости

 
 
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Празднование Дня Независимости в Дубровно началось с торжественного возложения венков и цветов в Парке Воинской славы
 
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