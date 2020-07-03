Празднование Дня Независимости в Дубровно началось с торжественного возложения венков и цветов в Парке Воинской славы
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Дубровенцы празднуют День Независимости
03.07.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)
Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)
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Празднование Дня Независимости в Дубровно началось с торжественного возложения венков и цветов в Парке Воинской славы
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