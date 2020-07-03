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О неизменных белорусских ценностях культуры, экономики в поздравлении от Почетного консула в Словении Янеза Шкрабеца
03.07.2020 17:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем скоро Беларусь запустит свою собственную АЭС. Перспективами белорусской энергетической отрасли заинтересовались наши ближайшие и не очень соседи. Например, Словения. Среди приоритетных направлений сотрудничества, конечно же, энергетика.
Помимо нее - строительство, машиностроение, сельское хозяйство, телекоммуникации, туризм. Крепка и культурная дружба. Неоднократно белорусские "Хорошки" и Камерный оркестр Беларуси выступали на престижном Люблянском фестивале. А наша Национальная библиотека тесно сотрудничает с Национальной и Университетской библиотеками Словении.
О неизменных белорусских ценностях культуры, экономики и вкусах - в поздравлении от Почетного консула в Словении Янеза Шкрабеца.
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О неизменных белорусских ценностях культуры, экономики в поздравлении от Почетного консула в Словении Янеза Шкрабеца
Совсем скоро Беларусь запустит свою собственную АЭС. Перспективами белорусской энергетической отрасли заинтересовались наши ближайшие и не очень соседи....
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