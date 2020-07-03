В Борисове задержали троих молодых людей в майках с надписью «3 июля»

Источник материала: Tut.by

3 июля в центре Борисова были задержаны трое молодых людей. На всех были одинаковые майки с надписью «3 июля». Об этом сообщает издание EX-PRESS.BY .



Фото: ex-press.by

По данным издания, в милиции парней продержали чуть более часа, а после отпустили. Причины задержания пока неизвестны.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 3 июля в Беларуси задержали минимум пятерых человек.

В Гомеле на выходе из дома сотрудники милиции ждали активистку команды «кандидатов протеста» из Гомеля Елену Давыдову. На гомельском пляже был задержан Алексей Романов. На выходе из подъезда дома якобы по административному делу была задержана Светлана Нарскина. Ее доставили в отдел милиции на Мазурова, 10, сотрудники милиции проводят с ней беседу.

В городе Мосты был задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк. В Скиделе сторонник Тихановской из Скиделя Евгений Климук был вызван в РОВД, а позднее помещен в ИВС.