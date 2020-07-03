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О сохранении добрых белорусских традиций - в поздравительной речи мэра Саянска Олега Боровского
03.07.2020 18:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС каждым годом Беларусь открывает для себя новые горизонты для экономического, политического и культурного развития, находя не только партнеров, но и друзей. В сложной эпидемиологической ситуации трудно найти единомышленников. Но все-таки они были и есть. Яркий пример тому - мэр сибирского города Саянска Иркутской области. Громкая история с непринятием карантинных мер словно объединила нас и сделала ближе.О сохранении добрых белорусских традиций - в поздравительной речи мэра Саянска Олега Боровского.
Олег Боровский, мэр г. Саянска, Иркутская область РФ: "Я от души хочу вас поздравить с вашим национальным праздником - с Днем Независимости Республики. Это действительно, наверное, один из важнейших праздников. Республика Беларусь сегодня одна из немногих на нашем постсоветском пространстве, которая во многом является примером для всех нас, сохранившая свои добрые традиции, не отменяющая никаких в угоду новомодным явлениям праздников. Парад 9 мая, который провели в этом году, доказал то, что белорусы чтут память, чтут ветеранов, чтут тех, кто в тылу, на фронте своей кровью, своим трудом ковал Победу в Великой Отечественной войне. Всего вам самого доброго!"
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С каждым годом Беларусь открывает для себя новые горизонты для экономического, политического и культурного развития, находя не только партнеров, но и друзей. В...
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