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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О сохранении добрых белорусских традиций - в поздравительной речи мэра Саянска Олега Боровского С каждым годом Беларусь открывает для себя новые горизонты для экономического, политического и культурного развития, находя не только партнеров, но и друзей. В...

С каждым годом Беларусь открывает для себя новые горизонты для экономического, политического и культурного развития, находя не только партнеров, но и друзей. В сложной эпидемиологической ситуации трудно найти единомышленников. Но все-таки они были и есть. Яркий пример тому - мэр сибирского города Саянска Иркутской области. Громкая история с непринятием карантинных мер словно объединила нас и сделала ближе.О сохранении добрых белорусских традиций - в поздравительной речи мэра Саянска Олега Боровского.