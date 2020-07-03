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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мы - белорусы!". Бригадир Минского моторного завода Николай Малевич В День Независимости Беларуси следует говорить не только о достижениях, но и людях, которые в буквальном смысле своими руками, честно и профессионально строят...

В День Независимости Беларуси следует говорить не только о достижениях, но и людях, которые в буквальном смысле своими руками, честно и профессионально строят жизнь. Почти полвека Николай Малевич посвятил работе!Мастер своего дела работает бригадиром на Минском моторном заводе, и к его советам прислушиваются даже опытные конструкторы. Заслуженный работник Минского моторного - в рубрике "Мы - белорусы!".