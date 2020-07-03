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"Это мы! Это про нас!". Путепровод в Бресте
03.07.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭта развязка стала крупнейшей в истории современной Беларуси. Путепровод в Бресте был построен к миллениуму города и разгрузил улицы от транспорта на 30 %. На строительство развязки Западный обход ушло два с половиной года. В итоге получилась уникальная конструкция: мост длиной более двух километров с кольцевой дорогой в центре, которая, кстати, целиком вылита из бетона.
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Эта развязка стала крупнейшей в истории современной Беларуси. Путепровод в Бресте был построен к миллениуму города и разгрузил улицы от транспорта на 30 %. На...
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