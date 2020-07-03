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Это мы! Это про нас! Детская клиника в Гомеле
03.07.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдна из старейших больниц страны в этом году отметила вековой юбилей. Детская клиника в Гомеле в 2018 году обрела новый фасад и современное медицинское оборудование. И сегодня она способна принимать до 500 маленьких пациентов одновременно. Что значит для города реконструкция больницы - в нашей рубрике "Это мы! Это про нас!".
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Одна из старейших больниц страны в этом году отметила вековой юбилей. Детская клиника в Гомеле в 2018 году обрела новый фасад и современное медицинское...
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