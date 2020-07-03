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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О маленьких шагах вуза к большой цели - ректор Белорусского государственного университета Социальная психология, управление банковским процессом, медицинская физика. Только за последние 5 лет в БГУ появились 12 новых специальностей. Вуз расширяет...

Социальная психология, управление банковским процессом, медицинская физика. Только за последние 5 лет в БГУ появились 12 новых специальностей. Вуз расширяет границы и зарубежного сотрудничества. БГУ реализует совместные образовательные программы с Германией, Норвегией, Китаем и Таджикистаном. Что касается экспорта образовательных услуг, за последний учебный год студентами БГУ стало рекордное количество иностранных граждан - более 3 тысяч 700 человек. В том числе и международная деятельность университета определяет его место в мировых рейтингах.О маленьких шагах вуза к большой цели рассказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.