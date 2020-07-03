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О маленьких шагах вуза к большой цели - ректор Белорусского государственного университета

03.07.2020 19:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальная психология, управление банковским процессом, медицинская физика. Только за последние 5 лет в БГУ появились 12 новых специальностей. Вуз расширяет границы и зарубежного сотрудничества. БГУ реализует совместные образовательные программы с Германией, Норвегией, Китаем и Таджикистаном. Что касается экспорта образовательных услуг, за последний учебный год студентами БГУ стало рекордное количество иностранных граждан - более 3 тысяч 700 человек. В том числе и международная деятельность университета определяет его место в мировых рейтингах. 
О маленьких шагах вуза  к большой цели рассказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

Белорусский государственный университет в следующем году отметит свой вековой юбилей. Несмотря на возраст, вуз идет в ногу со временем. Как БГУ реагирует на потребности экономики? 

Андрей Король, ректор БГУ: "Только в 2019 году у нас примерно только 27% образовательных программ были скорректированы, подготовлены совместно с заказчиками кадров. Cейчас в разработке много программ междисциплинарного порядка, я пока не буду говорить точного их названия, пока это еще процесс утверждения, но, по сути, мы имеем дело с синтезом экономики, юриспруденции в области IT. Это экономический факультет, юридический факультет, это то, что сегодня на стыке наук. Жизнь вокруг творческая, и работодатель - он творческий. Сегодня у нас около 42% программ только на первой ступени - это колоссальная цифра: они уже будут, они несут в себе компонент креативного образования, который крайне необходим для подготовки человека новой формации, около 80% программ магистерских, а у нас их больше 100. Это программы, которые ориентированы не на усвоение, а на то, чтобы научить человека создавать свое". 

За последний год БГУ поднялся в мировом рейтинге университетов QS на 34 пункта и теперь занимает 317 место. Это приближает вуз к престижному 1-му проценту лучших университетов мира. Чья это заслуга?

Андрей Король, ректор БГУ:"Кропотливая работа всего коллектива, где каждый реализует свои цели, но кумулятивно университет продвигается. В мире насчитывается порядка 30 тысяч университетов. Если брать де юре, мы уже входим в эту красную границу одного процента самых лучших университетов в мире. Это по оценке одного из ведущих рейтингов агентств Великобритании. 3 года назад мы пошли с того, что изменили в принципе подходы к образовательной деятельности, функционал проректоров поменяли, от курирования факультетов до владельцев процессов, как это принято во всем мире. Шаг за шагом мы увеличивали и производительность труда. Это рост научных публикаций, внебюджетные доходы, заработная плата преподавателей, развитие материально-технической базы и, конечно, тот рост доходов, которые университет показал по итогам 2019 года. Это порядка 18,7%. Это дорого стоит в рамках университета. В этом году мы рекордное количество имеем иностранных обучающихся".

В БГУ обучаются около 4 тысяч иностранных студентов. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Почему студенты из-за рубежа делают ставку на белорусское образование? 

Андрей Король, ректор БГУ: "Фундаментальная подготовка плюс ориентация на то, что сегодня действительно крайне важно. Я не зря сказал, что 2 специальности у нас сейчас в стадии открытия по компьютерной безопасности в сфере экономики и права плюс второй аспект - это возможность почувствовать себя счастливым студентом: хочешь - занимайся спортом, хочешь - объедешь всю страну, посети Мирский замок, Лидский замок. Беларусь действительно туристическая страна. Это прежде - безопасность. Это отмечают и послы в Республике Беларусь, чьи граждане здесь обучаются. Относительно невысокая стоимость обучения, если брать по аналогии с зарубежными вузами".

 
 
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Социальная психология, управление банковским процессом, медицинская физика. Только за последние 5 лет в БГУ появились 12 новых специальностей. Вуз расширяет...
 
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