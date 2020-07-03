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Богатый ассортимент отечественного автопрома на выставке "Судьба гигантов"
03.07.2020 19:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент отечественного автопрома в одном месте сложно найти где-то еще!
И с нами вновь на прямой связи Виолетта Соколович (прямое включение).
С праздником, страна, с Днем Независимости! Наша съемочная группа еще работает здесь - на Октябрьской площади. Как мы уже говорили, выставка собрала более 70 образцов техники отечественной промышленности: тракторы, сельхозтехнику, самосвалы, электромобили. И очень удобно, что организаторы предоставили зрителям полный интерактив. Не только посмотреть. Это, конечно, не испытано на себе, но, например, дети исследовали каждую технику, а как известно, детские эмоции самые настоящие.
Выставка на Октябрьской площади работает второй день. И это не только демонстрация возможностей наших машиностроителей - это автосалон. И общаясь здесь с производителями, мы поговорили о том, что интересует белорусов и гостей.
Но мой телемарафон заканчивается, и еще на Октябрьской площади работал мой коллега Владимир Королев. Его репортаж можно будет увидеть в 21:00.
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Чем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент...
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