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Богатый ассортимент отечественного автопрома на выставке "Судьба гигантов"

03.07.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка  "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент отечественного автопрома в одном месте сложно найти где-то еще!

И с нами вновь на прямой связи Виолетта Соколович (прямое включение).

С праздником, страна, с Днем Независимости! Наша съемочная группа еще работает здесь - на Октябрьской площади. Как мы уже говорили, выставка собрала более 70 образцов техники отечественной промышленности: тракторы, сельхозтехнику, самосвалы, электромобили. И очень удобно, что организаторы предоставили зрителям полный интерактив. Не только посмотреть. Это, конечно, не испытано на себе, но, например, дети исследовали каждую технику, а как известно, детские эмоции самые настоящие. 
Выставка на Октябрьской площади работает второй день. И это не только демонстрация возможностей наших машиностроителей - это автосалон. И общаясь здесь с производителями, мы поговорили о том, что интересует белорусов и гостей. 
Но мой телемарафон заканчивается, и еще на Октябрьской площади работал мой коллега Владимир Королев. Его репортаж можно будет увидеть в 21:00. 

 
 
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Чем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка  "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент...
 
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