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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Богатый ассортимент отечественного автопрома на выставке "Судьба гигантов" Чем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент...

Чем гордится независимая Беларусь. Ко Дню Независимости на Октябрьской площади развернулась выставка "Судьба гигантов". Такой богатый ассортимент отечественного автопрома в одном месте сложно найти где-то еще!И с нами вновь на прямой связиС праздником, страна, с Днем Независимости! Наша съемочная группа еще работает здесь - на Октябрьской площади. Как мы уже говорили, выставка собрала более 70 образцов техники отечественной промышленности: тракторы, сельхозтехнику, самосвалы, электромобили. И очень удобно, что организаторы предоставили зрителям полный интерактив. Не только посмотреть. Это, конечно, не испытано на себе, но, например, дети исследовали каждую технику, а как известно, детские эмоции самые настоящие.Выставка на Октябрьской площади работает второй день. И это не только демонстрация возможностей наших машиностроителей - это автосалон. И общаясь здесь с производителями, мы поговорили о том, что интересует белорусов и гостей.Но мой телемарафон заканчивается, и еще на Октябрьской площади работал мой коллега Владимир Королев. Его репортаж можно будет увидеть в 21:00.