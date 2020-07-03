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Продовольственная независимость государства оценивается по 10 продуктам

С торговлей внутри страны ситуация стабильная





Цены сейчас под пристальным вниманием

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О главных критериях продовольственной безопасности в цифрах и фактах За годы независимости объем промышленного производства в Беларуси вырос в 9 раз. Сектор АПК также активно вкладывается в общую корзину. По таким продуктам, как...

За годы независимости объем промышленного производства в Беларуси вырос в 9 раз. Сектор АПК также активно вкладывается в общую корзину. По таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспечения примерно вдвое превышает потребность. Есть не только что продавать, а и где. Число больших и маленьких магазинов увеличилось более чем в 2 раза.Сегодня при открытых границах и высокой конкуренции продуктов питания извне важна защита своего внутреннего рынка, белорусского производителя и сохранение ценовой стабильности. О главных критериях продовольственной безопасности в цифрах и фактахПродовольственная независимость государства оценивается по 10 продуктам: зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца и рыба. Это записано в доктрине национальной безопасности. По ней сейчас снижаем и долю импорта этих продуктов, чтобы на полках магазинов было больше своего, тем более, выбор у белорусских производителей огромный. У торговли сейчас - обязательный ассортиментный перечень, ввели и временный запрет на вывоз гречки, лука и чеснока. Эта такая защита внутреннего рынка в нынешних быстро меняющихся условиях. Вообще, сейчас производство сельхозпродукции на душу населения в Беларуси на уровне развитых стран. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по валовому сбору льноволокна у нас третье место в мире, по ржи - пятое, клюкве - десятое, а по клубнике - 15-е. А вот молочные продукты у нас не просто вкусные, их еще много на выбор. Тут мы впереди России, Украины и Казахстана. Да и не только их. По йогурту занимаем вторую строчку мирового рейтинга, по сливочному маслу - третью, по молоку - четвертую. Также Беларусь в топ-10 экспортеров мяса. Поэтому неудивительно, что в прошлом году мы наторговали на экспорт всем этим более чем на 5 с половиной миллиардов долларов. Главные ориентиры на пять лет вперед - обеспечение полноценного питания всем белорусам и повышение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках. А значит, нужно постоянно работать над качеством и снижением затрат, чтоб продукты были попросту по карману.Уж на полках выбор есть всегда. Скудный ассортимент остался в далеком прошлом. Растет и розничный товарооборот. В целом сейчас в рамках целевого задания - 103%. Инфляция по году запланирована не выше 5%. Всплеск был в апреле 5,4%. Помните, тогда подскочили резко в цене чеснок, лимоны и имбирь. После, уже в мае, ситуация стала потихоньку выравниваться - 4,8%. Замедление также происходило за счет регулирования цен на социально значимые товары. Их список стал более увесистым - до 30 позиций. Это значит, они ограничены в повышении стоимости рентабельностью у производителей и надбавками у торговли.МАРТ как регулятор оперативно устраняет перекосы. Постоянно на связи с покупателями по горячей линии и через онлайн-сервисы. Главное - защита внутреннего рынка и ценовая стабильность. Ведь к однозначной цифре по инфляции шли не просто. В девяностые были и трехзначные - от 100 до 300%. И рост цен в 20, а то и в 30 раз. За четверть века в Беларуси прошли три деноминации, в целом убрали с наших денег 8 нолей, а также не одна девальвация, когда зарплаты растворялись, не успев дойти до магазина. Последние три года инфляция у нас в среднем чуть более или около 5%. Для повышения доверия к белорусскому рублю готовится стратегия и антиинфляционная программа. Главное - это больше расчетов в национальной валюте внутри страны по той же аренде и ценовая стабильность. А это значит - защита наших кошельков.