День Независимости отметили в Минске 3 июля

Торжественное шествие «Беларусь помнит», посвященное дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прошло в Минске 3 июля.

В празднике принял участие Александр Лукашенко с сыновьями, высокие чиновники, артисты, медийные лица.

Глава государства встречал шествие на площади Победы.

Ветеранов к монументу привез автомобильный кортеж. Молодые люди пронесли портреты героев Великой Отечественной войны, не доживших до этих дней.

День Независимости ежегодно отмечается в Беларуси 3 июля - в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Александра Лукашенко с праздником поздравили президенты разных стран, в числе которых Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и другие.

Поздравительные телеграммы пришли сегодня из Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Венгрии, Эстонии, Турции, Чехии, Японии, Сингапура, Арабских Эмиратов и Ватикана. Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.