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Ко Дню Независимости многие районы получили подарки - нужные и важные социально значимые объекты
03.07.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ регионах сегодня тоже было многолюдно и очень атмосферно.
Концерты, ярмарки, теплые поздравления и искренние слова благодарности. День, который нас роднит.
И это чувствовалось в каждом уголке страны. Наши корреспонденты постарались везде успеть.
Лучшие моменты собрала Мария Тройнич.
Эти стены до сих пор изрезаны шрамами войны. В новом музее Брестской крепости на себе можно ощутить, каким страшным был июнь 41-го. Экспозиция развернулась в бывших казармах. Именно здесь защитники цитадели дали последний бой врагу. Тогда на небольшой участок восточного форта цитадели немецкие войска сбросили двадцать пятисоткилограммовых бомб.
Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость - герой": "Макет 1800-килограммовой немецкой бомбы, которая носила кличку Сатана. Именно такая бомба была сброшена 29 июня 1941 года".
В центре музея - настоящая реликвия: знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Несмотря на жестокие бои красноармейцы спрятали его в одной из казарм.
На площади Церемониалов крепости прошел митинг. Живые цветы и минута молчания как дань памяти о героях.
Подвиг защитников цитадели стал символом героизма для всего мира. Сегодня Брестская крепость - гораздо больше чем место памяти. На земле, которая была полита кровью, сейчас спокойно и благоустроенно. По словам горожан, именно в крепости можно увидеть самые красивые закаты. И как нигде здесь ощущается ценность каждой минуты под мирным небом.
"Мы живем в прекрасной стране под мирным небом, это большое счастье. Сегодня немногие народы могут гордиться такими вещами. Поэтому пускай будет солнце, пускай будет мир!"
Имена павших в годы войны навечно вписаны в барельефы мемориала в Буйничах. Поклониться подвигу героев сегодня пришли сотни жителей и гостей Могилева.
"Мы гордимся своей родиной, красивым городом, мирным небом. Тем, что наши дети счастливы и мы счастливы вместе с ними".
"Невозможно перечислить то, что достигнуто молодой белорусской державой. В любую страну приезжаешь - автобусы МАЗ, трактора "Беларусы". И спасибо за это, конечно, ветеранам, которые отстояли нашу великую державу".
В Гродно самым знаковым событием сегодня стала презентация гобелена "Истории живая нить". Его посвятили 75-летию Великой Победы. По уникальной технологии его изготовили гродненские мастерицы.
На старых улочках города сегодня можно было услышать живую классическую музыку. Солисты областной филармонии выступили прямо на балконе жилого дома.
Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебской области. На новом месте в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. В их числе уникальное не только для области - для страны предприятие "Полоцкстекловолокно". География поставок - полсотни стран, запатентованные разработки, четверть объемов - инновационная продукция.
По традиции к празднику - Дню Независимости - принято дарить подарки. В Гомеле сегодня распахнул двери обновленный спортивный комплекс. Тренажерный, игровой, фитнес-залы, а также 25-метровый бассейн и даже восстановительный центр. Зал для тренировок по дзюдо и современная велобаза.
Ирина Просенцова, член Национальной сборной Беларуси по современному пятиборью, многократная чемпионка мира и Европы: "С надеждой ждали того, что у нас появится пятиборский дом в Гомеле. Потому что для современного пятиборья, на самом деле, очень важно, чтобы был полноценный комплекс и чтобы практически все виды находились на одном месте".
В Бобруйске подарком для жителей города стала новая подстанция скорой медицинской помощи. Здесь созданы все условия для работы фельдшеров и администрации. Каждые сутки здесь дежурят больше 60 человек.
Ключи от собственных квартир - такой подарок ко Дню Независимости получили 40 многодетных семей в Березино. Новый дом построили менее чем за год. До конца 2020 в Минской области многодетные семьи получат еще около двух тысяч квартир.
Поздравления и музыка сегодня не будут смолкать до позднего вечера. Все ждут кульминации праздника. Жители всех городов присоединятся к акции и вместе со всей страной споют гимн вместе. Тысячи голосов белорусов сольются в один - как символ единства независимой Беларуси.
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В регионах сегодня тоже было многолюдно и очень атмосферно. Концерты, ярмарки, теплые поздравления и искренние слова благодарности. День, который нас роднит. ...
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