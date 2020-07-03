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Жители Славгородского района рассказывают о позитивных изменениях в жизни

03.07.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Среди тем, о которых можно говорить с пометкой "гордимся", и внимание развитию регионов и комфортной жизни там людей. Следующая остановка в путешествии наших корреспондентов по малой родине - юго-восток Могилевской области.

За время действия Специального указа Президента там удалось вдохнуть жизнь во многие уголки. Жилье - всего под 1% на 20 лет. Льготные преференции для бизнеса  - снижение отчислений. Как результат  - возможность вкладывать полученный доход в расширение производств и оплату труда. Программа продлена еще на 5 лет. 

О том, как  изменилась жизнь в одном из семи таких районов  - Славгородском - мы спросили у его жителей. 

"Появилось много торговых объектов. Строительство моста  - это вообще супер. Большой проект, который связывает два района и открывает нам новые горизонты для развития и туризма, и сельского хозяйства".

"Очень правильно, что уделяется такое внимание развитию бизнеса. Большие льготы. Мы сами сейчас подали заявку на открытие мясопереработки в Славгородском районе. Сейчас уже набрали штат 15 человек". 

"Для нас  - молодых семей - это большой плюс. Можно выкупить арендное жилье. Не нужно залазить ни в какие кредиты, и жилье останется за нами. И можно все постепенно строить  - под себя". 

"Детский сад строится, плюс детская площадка у нас. Не все в большом городе делается. Мы тоже очень важны для страны, и  чем больше вот такой поддержки от государства будет нам здесь, на районе, я думаю, это будет только в большой плюс".
 
 
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Среди тем, о которых можно говорить с пометкой "гордимся", и внимание развитию регионов и комфортной жизни там людей. Следующая остановка в путешествии наших...
 
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