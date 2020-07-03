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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Славгородского района рассказывают о позитивных изменениях в жизни Среди тем, о которых можно говорить с пометкой "гордимся", и внимание развитию регионов и комфортной жизни там людей. Следующая остановка в путешествии наших...

Среди тем, о которых можно говорить с пометкой "гордимся", и внимание развитию регионов и комфортной жизни там людей. Следующая остановка в путешествии наших корреспондентов по малой родине - юго-восток Могилевской области.За время действия Специального указа Президента там удалось вдохнуть жизнь во многие уголки. Жилье - всего под 1% на 20 лет. Льготные преференции для бизнеса - снижение отчислений. Как результат - возможность вкладывать полученный доход в расширение производств и оплату труда. Программа продлена еще на 5 лет.О том, как изменилась жизнь в одном из семи таких районов - Славгородском - мы спросили у его жителей.