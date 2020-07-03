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Александр Лукашенко принял участие в патриотическом шествии по проспекту Независимости
03.07.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня тот самый случай, когда нет необходимости напоминать о важности момента - это главный государственный праздник. Он объединяет всех нас гордостью за страну, за все ее достижения и, конечно, преданной любовью к своей Родине.
3 июля - сакральная дата для каждого белоруса. И тем более символичная сейчас, когда в мирное время все мы понимаем, насколько ценно жить в свободной и независимой стране.
Наш долг - не забыть уроки прошлого. Мы помним, за что сражались наши деды и прадеды. Их жизни стали той непомерной ценой за свободную страну, которую мы обязаны сохранить.
В каждой белорусской семье есть тот, кто сражался за нашу общую победу и независимость. Беларусь помнит. Помним каждого. И эту память мы передаем молодому поколению не только в праздничный день, но и каждый день - своими делами.
Сегодня общая память объединила тысячи людей в патриотическом шествии по проспекту Независимости. К ним присоединился и наш Президент Александр Лукашенко. В одном строю рука об руку - ветераны. Те, кто поднимал Беларусь из руин, и молодежь, кому предстоит строить будущее.
Вот такая символичная эстафета памяти: все, что сделано за годы независимости, от старшего поколения сегодня принимают юные белорусы.
По проспекту Независимости прошла и наш корреспондент Илона Красутская.
Минск. Площадь Победы. Центр торжеств и обязательный пункт остановки любой делегации, оказавшейся в белорусской столице. Ежедневно вокруг символического круга кипит жизнь: в окнах близлежащего дома, кафе, магазина или проезжающего транспорта перед глазами вечное напоминание о нашей жертве и нашей Победе. Но сегодня на час привычное движение замерло. Ведущий к обелиску проспект Независимости стал пешим. "Встреча у монумента" - уже кодовая фраза для наших героев - ветеранов и нового поколения суверенной Беларуси. Место для внутреннего монолога. И, конечно, воспоминаний, рассуждений вслух, чтобы помнили, как было, и ценили то, что есть.
Наш народ заплатил высокую цену за право жить на своей земле свободно. В рядах армии Советского Союза сражалось более 1 200 000 белорусов. Но к этой цифре следует добавить и сотни тысяч партизан и подпольщиков. Ветераны - главные герои праздника независимости. Настоящие бойцы и в свои 95-98 выглядят бодро. А дамы… про их возраст совсем неуместно. Любимая помада, прическа... До конца все равно не осознать, что им пришлось перенести. Тем не менее они всегда в настроении, улыбчивы, рады, что воспитали внуков, дождались правнуков и все еще в строю!
Конечно, в этот святой день рядом с ветеранами и новым поколением независимой Беларуси наш Президент. Символичный маршрут Дороги памяти. Шаги навстречу друг другу. Колонну ветеранов тоже в окружении современников независимости вместе с лидером встречает молодежь. От наших героев и старшего поколения мы - новое - принимаем все, что сделано за эти годы. И в этой эстафете еще много чистых страниц. Этим молодым людям писать новую историю. Уроки перед глазами. Главное, сохранить мир и чтобы место подвигу было только на профессиональном поприще.
Отнюдь не быстрым и не простым был наш путь к независимости. После войны наши деды и прадеды восстанавливали страну из пепла. А сколько потом было потрясений. Развал Союза, дефицит, очереди за продуктами - жизнь сладкой не назовешь. Считай, за крохотный период по историческим меркам - какие-то четверть века - мы создали суверенное государство. Заявили миру о своих амбициях, нашей многовекторной политике, при этом всегда были рядом с соседями. Построили многое во всех смыслах, чтобы дома было хорошо, а не лучше где-то.
Ценность мира как никогда остро ощущается в наше время. Когда самые разные конфликты вспыхивают тут и там по всей планете, важно понимать, чего стоят те спокойствие и независимость, которые белорусы завоевали слишком высокой ценой.
Память поколений - это когда рядом те, кто поднимал страну из руин, а также те, кто знает о всех потрясениях только из книг и фильмов. Главное, чтобы они помнили, почему сегодня, 3 июля, такой важный день для каждого из нас.
Конечно, для наших ветеранов самое главное - это здоровье, внимание и забота, что они важны и про них помнят. Общаться здесь, у подножия монумента, вместе с Президентом из года в год - давняя традиция.
Несмотря на прогноз погоды настроение в этот день создают сами люди. День нашей независимости - с оглядкой на прошлое и благодарностью за все, что у нас есть сейчас. Многочисленные жители столицы и гости, пришедшие на торжество, тоже не упустили возможность пообщаться с Главой государства.
В истории не каждого народа есть такая Великая Победа. Одновременно повод для гордости, скорби и памяти. Повод принести цветы к подножию обелисков, возведенных в честь настоящих героев. 3 Июля - наш главный праздник свободы и независимости.
У монумента белорусы разных поколений с портретами ушедших героев, ветеранов и участников войны, своих близких. Наглядное свидетельство: мы помним и чтим каждого. А их подвиг будет жить вечно отголоском в новых свершениях следующих поколений суверенной Беларуси.
Весь день на площади Победы возле монумента было многолюдно. Кто-то рассматривал возложенные венки. Но почти каждый нес свои цветы, чтобы еще раз вспомнить и ощутить гордость не только за военные, но и за трудовые подвиги старших поколений, которые и принесли нашей стране независимость.
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Сегодня тот самый случай, когда нет необходимости напоминать о важности момента - это главный государственный праздник. Он объединяет всех нас гордостью за страну,...
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