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В Минске прошел велопробег солидарности

03.07.2020 21:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 50 велосипедистов собрались на велопробег солидарности в честь дня Независимости. Стартовал он в 19.00 рядом с Дворцом Спорта. Колонна двигалась по велодорожке вдоль Свислочи. Как это было — можно оценить на видео TUT.BY.

Прошлый похожий велопробег прошел 27 июня. Тогда задержали одного человека, который ехал на электросамокате — его доставили в РОВД и провели «воспитательную беседу». В этой раз информации о задержаниях нет.

 
 
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Колонна двигалась по велодорожке вдоль Свислочи.
 
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