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В Минске прошел велопробег солидарности
03.07.2020 21:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 50 велосипедистов собрались на велопробег солидарности в честь дня Независимости. Стартовал он в 19.00 рядом с Дворцом Спорта. Колонна двигалась по велодорожке вдоль Свислочи. Как это было — можно оценить на видео TUT.BY.
Прошлый похожий велопробег
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Колонна двигалась по велодорожке вдоль Свислочи.
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