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Готовил для Клинтона и Паваротти. Итальянский повар женился на белоруске и остался в Беларуси
03.07.2020 22:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖивя в Беларуси, мы настолько привыкли, что часто перестаем ценить то, что вокруг нас, и даже не замечаем перемен. И не понимаем и удивляемся, почему иностранцы и гости столицы говорят: у вас так чисто, такие красивые города...
Ксения Лебедева спросила об этом Инъяцио Роса. Он прожил в Беларуси 15 лет. Профессор Швейцарской академии кулинарных искусств, талантливый сицилиец с мировым именем, работал в лучших ресторанах, готовил для Билла Клинтона и Паваротти, но живет в Минске. Год назад женился на белоруске и уезжать не собирается.
А еще очень ценит и любит белорусскую бабушку Марусю. Чем же так привлекает итальянца Беларусь?
- Инъяцио, вы здесь 15 лет. Как вообще поменялась Беларусь за это время?
- Очень поменялась.
- Это чувствуется?
- Мне как иностранцу да. И технологии, и дороги, и здания новые. Беларусь - это центр Европы, и она начинается как Европа.
- Часто слышим, что Беларусь очень безопасная страна.
- Так и есть. Я вчера видел репортаж: сейчас в Италии на первых этажах зданий люди закрывают окна решетками, а мигранты отрезали эти решетки, заходили в дом и воровали. А полиция с этим ничего не может сделать. Здесь я за семью спокоен. Спишь ночью спокойно.
- Сейчас 50% продуктов, которые вы используете в ресторане, белорусские.
- Да, у нас есть сейчас огороды, где растет редиска, укроп, петрушка. Азербайджанские помидоры, малиновые (это сорт - прим). Так вот, если покупать малиновый сорт и посадить в Беларуси, в чем тогда разница?
- А она есть?
- У меня - нет. Вообще все вкусно. Чувствуешь именно вкус мяса, в Европе такого нет.
- Сегодня ценить и хранить семейный очаг, семейные связи - это важно?
- Очень важно. Это самое первое. Семья - это семья. Больше всех уважаем бабушку, маму мамы моей жены - бабу Марусю. Она прекрасная женщина. Настоящая белорусская женщина, крепкая. И когда едем туда, готовит такие вещи, от которых у меня просто сердце ломается.
- У нее учитесь?
- Да, у любой бабушки надо учиться. Потому что они жили в совсем другие времена. Раньше у них не было еды, война, тяжело было, законы совсем другие. И они до сегодняшнего дня еще улыбаются. Надо взять пример с таких людей.
- Сегодня в Беларуси комфортно жить?
- Мне суперкомфортно. Страна моя, дом мой - это Италия. Но, мне кажется, во мне 60 % - это уже Беларусь, а 40 % - это Италия.
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Живя в Беларуси, мы настолько привыкли, что часто перестаем ценить то, что вокруг нас, и даже не замечаем перемен. И не понимаем и удивляемся, почему иностранцы и...
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