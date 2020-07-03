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Акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк стали ярким финальным аккордом дня
04.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ прямо сейчас включаем кадры от стелы "Минск - город-герой", которые мы получаем в прямом эфире.
Акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк стали ярким финальным аккордом дня. Беларусь отмечает День Независимости (видео).
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И прямо сейчас включаем кадры от стелы "Минск - город-герой", которые мы получаем в прямом эфире. Акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк стали ярким...
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