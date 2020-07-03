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Небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасился в цвета белорусского флага

03.07.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С Днем Независимости белорусов Объединенные Арабские Эмираты поздравили ярко. Самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае - окрасилось в цвета белорусского флага. 

Высота здания составляет 828 метров. Отметим, подсвечивать башню по случаю важного для белорусов дня стало хорошей традицией в отношениях между двумя дружественными странами.

 
 
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С Днем Независимости белорусов Объединенные Арабские Эмираты поздравили ярко. Самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае - окрасилось в цвета...
 
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