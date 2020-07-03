ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подарок к 3 Июля. Светомузыкальный фонтан теперь украшает гладь реки Свислочь у парка Я. Купалы

03.07.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В череде подарков ко Дню Независимости и необычный, красочный - для минчан. Светомузыкальный фонтан теперь украшает гладь реки Свислочь у парка Янки Купалы. В Минске состоялось открытие новой современной и многофункциональной достопримечательности. 

На связи - Инна Пилевич. 

Такого в Минске еще не было. Впервые в столице - фонтан, который становится единым целым со светом и музыкой. Это уникальный объект для города. Он представляет собой плавающий гейзер длиной 90 метров и шириной 19 метров. 

Фонтан создает самые разные композиции при помощи 224 водных струй. Они взмывают до 30 метров в высоту. А также легко превращаются в мультимедийный экран, на котором доступно транслировать различный видеоконтент. Планируется, что на таком водном табло будут показывать, прежде всего, образовательные программы и мультфильмы. Предлагаю вам оценить, как же это все смотрится.

Праздничная программа по случаю Дня Независимости у парка Янки Купалы началась более часа назад. Сцена установлена прямо на воде. Выступления артистов чередуются с шоу гидроциклов, а в эти минуты свои хиты исполняет Дмитрий Колдун. Насладиться всем этим действом к берегу Свислочи направляются сотни людей. Фонтан - поистине новая точка притяжения для жителей города и гостей, это новое знаковое место встречи. Вообще, презентация объектов в День Независимости уже стала хорошей традицией. Государство строит и восстанавливает, тем самым инвестирует в комфортное проживание людей - от открытия станций метро до обновления больниц. А вот какими впечатлениями о новой достопримечательности с нами сегодня делились участники и гости шоу.

К слову, именно вечернее время - лучшее для того, чтобы насладиться водной феерией. Ведь именно в темноте фонтан может наиболее полно продемонстрировать все свои технические возможности. В эти минуты шоу продолжается. Впереди выступления Президентского оркестра, а также таких звезд, как Анастасия Москвина и Денис Мацуев. Программа продлится до 23:00. В финале гости в унисон споют государственный гимн, а после небо раскрасит праздничный фейерверк. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В череде подарков ко Дню Независимости и необычный, красочный - для минчан. Светомузыкальный фонтан теперь украшает гладь реки Свислочь у парка Янки Купалы. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
У стелы "Минск - город-герой" проходит концерт "Беларусь бязмежная". Самые яркие моменты программы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика