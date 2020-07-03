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У стелы "Минск - город-герой" проходит концерт "Беларусь бязмежная". Самые яркие моменты программы

03.07.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Музыкальный оупэн-эйр с участием популярных артистов и коллективов собирает сотни зрителей, которые сегодня решили вместе отметить День Независимости. 

Кульминацией концертной программы станет акция "Споем гимн вместе". 

В это время он зазвучит во всех областных центрах. И это тоже традиция современной Беларуси, когда вся страна в унисон исполняет гимн - один из главных государственных символов. 

Последние звуки гимна будут подхвачены красочным фейерверком. На прямой связи со студией Нина Можейко. 

Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в этот праздничный день. И спешу рассказать о том, что концерт уже начался. Традиционно именно стела "Минск - город-герой" - символический центр шоу-программы. И неслучайно монумент входит в единый ансамбль с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. В День Победы Родина-мать традиционно встречает парад. Кроме того, памятник входит в Государственный список историко-культурных ценностей нашей страны – и это понятно. В Беларуси помнят героев войны, а также чтят героев дня сегодняшнего. А теперь подробнее о самом концерте. 

В этом году программа состоит из пяти или даже шести блоков, включая ночное танцевальное отделение. Мостиками к каждому станут тематические хештеги типа #беларусь_незалежная, #душа_народная, #дзякуй_ад_сэрца.  Над программой работали несколько месяцев. Что же касается самой площадки, ее сделали более технологичной: с интерактивным полом, гибким светом и спецэффектами. Светодиодные экраны органично вписали в архитектурный ансамбль и разместили под углом в 120 градусов. Я попрошу режиссеров показать хореографический пролог, с которого стартовало шоу, а также фрагменты интервью с участниками концерта.

Евгений Курчич, певец: "День Независимости - это тот праздник, который объединяет всю страну воедино, потому что это наш праздник, это наша общая Победа, это память всех поколений. Мне довелось в этом концерте поучаствовать не только как артисту, но и как хормейстеру всего мероприятия. И, конечно, я могу сказать, этот праздник современный, потому что появилось больше молодежи, появилось больше современных звуков, мелодий, и это уже говорит о многом".

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси: "Для меня этот праздник 3 Июля - День Республики Беларусь - прежде всего это мои родители, папа и мама. Солодуха Антон Максимович, уроженец города Барановичи, который отслужил 26 лет в рядах ВС СССР. Моя мама родом из-под Копыля, учительница, Раевская Елена Зиноновна, конечно же, это моя любимая женщина, моя жена Наташа, это наши дети - их у нас четверо, это наши внуки - их у нас пятеро на сегодняшний день. Конечно же, это весь белорусский народ, родная земля, именно здесь мое место, здесь нужно трудиться, работать, что я и делаю".

На открытой площадке в центре города выступают как народные и заслуженные артисты, так и представители новой современной волны. Под каждого из артистов разработали индивидуальный видеоконтент и сценографию. 

И мы не ошиблись, когда сказали, что кульминаций у вечера будет две. Речь сейчас о ежегодной республиканской акции "Споем гимн вместе". Традиция появилась в 2007 году. Акция объединяет все областные и районные центры. А в 23 часа небо над Минском раскрасит фейерверк. Огненное шоу покажут в восьми точках Минска. Но и на этом программа не заканчивается. После салюта всех ждет танцевальное отделение - здесь, у стелы. Так что не пропустите. 

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкальный оупэн-эйр с участием популярных артистов и коллективов собирает сотни зрителей, которые сегодня решили вместе отметить День Независимости.  ...
 
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