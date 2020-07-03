ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Октябрьской площади в Минске открылась масштабная выставка "Судьба гигантов"

03.07.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В экспозицию вошли более 70 образцов техники. Это не только новинки производства, опытные и серийные образцы, но и первые модели, которые сошли с конвейеров. 

На протяжении дня на выставке работали сразу несколько съемочных групп Агентства теленовостей. Среди них был и Владимир Королев. 

Сегодня одну из самых больших площадей страны посетили тысячи минчан и гостей столицы. Здесь в центре города развернулась масштабная выставка "Судьба гигантов", где ведущие предприятия Беларуси представили образцы своей техники.

Безусловно, это лишь малая часть того, что сходит с конвейеров белорусских предприятий. В некоторых линейках прослеживается целая эпоха и стиль. Например, в экспозиции МАЗа - первая в истории завода модель МАЗ 200-й серии 47-го года. Всего было выпущено более 200 тысяч таких грузовиков. Спустя 15 лет с конвейера сходит лобатый МАЗ 500-й серии, в которой стала появляться фирменная решетка и революционная для СССР компоновка - кабина над двигателем. Также столичное предприятие представило магистральный тягач и спортивные машины, участвовавшие в ралли "Шелковый путь" и "Дакар". 

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора - директор по маркетингу ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Мы как раз хотели показать, что производит завод за исторический период 75 лет. Наша экспозиция пользуется большим интересом. Люди различных профессий, много с детьми, интересуются не только линейкой машин, интересуются судьбой завода, перспективой завода. Потому что им не безразлична судьба МАЗа". 

Минский тракторный завод входит в десятку крупнейших производителей сельхозтехники в мире. Здесь также представлена целая эпоха машин - с момента основания предприятия и до сегодняшнего дня. Модель МТЗ-2 сошла с конвейера в 50-х, на протяжении нескольких лет предприятие выпустило почти 150 тысяч таких тракторов. Мощность двигателя тогда была всего 37 лошадиных сил - это в 12 раз меньше, чем у трактора "Беларус-4522". Этот агрегат - самый мощный трактор в линейке МТЗ, 450 лошадиных сил. Серьезный конкурент для других моделей. Подобные экспозиции вызывают неподдельный интерес у детей и взрослых.

- Техника впечатляющая, красивая. Выставка прекрасная, я даже не видел такой техники, которую здесь увидел. 

- Я пришел сюда пофоткаться. Мне больше всего понравились БелАЗы и автобусы новые. Мне очень понравились старые тракторы. Я бы еще хотел покататься на них".

Сразу несколько предприятий представили свои электромобили. И это не только бренд "Джили". Минчане привыкли к электробусам Белкоммунмаша, но здесь есть и новые машины, которые выставляются впервые для всеобщего обозрения. В будущем на дорогах города появится электробус МАЗ с запасом хода до 300 км. Со следующего года такие автобусы будут курсировать в каждом областном центре страны. 

- Настроение отличное. Я приехал сюда, чтобы увидеть все шедевры белорусского производства. Больше всего мне понравились два электробуса. Конечно же, БелАЗы, потому что они большие и могут огромные грузы тягать.

- Поздравляем с Днем Независимости Беларуси. Из Узбекистана мы. БелАЗы, электробусы, вот эти самосвалы. Все понравилось мне". 

Вот кто помелочился, так это БелАЗ: компания представила небольшие модели карьерных самосвалов на  45 и 55 тонн. Но даже эти "малютки", по белазовским меркам, выглядят гигантами на фоне всей экспозиции. Самая тяжелая машина выставки - аэродромный тягач: его масса 65 тонн. Единственный самолет в мире, который он не сможет отбуксировать, - украинская "Мрия", и то при условии, что Ан-225 будет заполнен грузом до отказа. 

На выставке также показана всевозможная сельхозтехника. А вот бренд "Амкодор" выставил обширную линейку - от мини-трактора и дорожно-строительных машин до харвестера, снегоочистителя и фронтального погрузчика. 

Марат Хамицаев, начальник отдела инвестиционного планирования ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Лесные машины, строительные машины, сельхозмашины, коммунальные машины. Сложно назвать отрасль промышленности, в которой не используется техника "Амкодор".  Общее количество производимых модификаций составляет 120 наименований".


Все это на Октябрьской площади можно будет увидеть до конца недели. 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экспозицию вошли более 70 образцов техники. Это не только новинки производства, опытные и серийные образцы, но и первые модели, которые сошли с конвейеров.  На...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ко Дню Независимости многие районы получили подарки - нужные и важные социально значимые объекты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика