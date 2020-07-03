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На Октябрьской площади в Минске открылась масштабная выставка "Судьба гигантов"
03.07.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ экспозицию вошли более 70 образцов техники. Это не только новинки производства, опытные и серийные образцы, но и первые модели, которые сошли с конвейеров.
На протяжении дня на выставке работали сразу несколько съемочных групп Агентства теленовостей. Среди них был и Владимир Королев.
Сегодня одну из самых больших площадей страны посетили тысячи минчан и гостей столицы. Здесь в центре города развернулась масштабная выставка "Судьба гигантов", где ведущие предприятия Беларуси представили образцы своей техники.
Безусловно, это лишь малая часть того, что сходит с конвейеров белорусских предприятий. В некоторых линейках прослеживается целая эпоха и стиль. Например, в экспозиции МАЗа - первая в истории завода модель МАЗ 200-й серии 47-го года. Всего было выпущено более 200 тысяч таких грузовиков. Спустя 15 лет с конвейера сходит лобатый МАЗ 500-й серии, в которой стала появляться фирменная решетка и революционная для СССР компоновка - кабина над двигателем. Также столичное предприятие представило магистральный тягач и спортивные машины, участвовавшие в ралли "Шелковый путь" и "Дакар".
Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора - директор по маркетингу ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Мы как раз хотели показать, что производит завод за исторический период 75 лет. Наша экспозиция пользуется большим интересом. Люди различных профессий, много с детьми, интересуются не только линейкой машин, интересуются судьбой завода, перспективой завода. Потому что им не безразлична судьба МАЗа".
Минский тракторный завод входит в десятку крупнейших производителей сельхозтехники в мире. Здесь также представлена целая эпоха машин - с момента основания предприятия и до сегодняшнего дня. Модель МТЗ-2 сошла с конвейера в 50-х, на протяжении нескольких лет предприятие выпустило почти 150 тысяч таких тракторов. Мощность двигателя тогда была всего 37 лошадиных сил - это в 12 раз меньше, чем у трактора "Беларус-4522". Этот агрегат - самый мощный трактор в линейке МТЗ, 450 лошадиных сил. Серьезный конкурент для других моделей. Подобные экспозиции вызывают неподдельный интерес у детей и взрослых.
- Техника впечатляющая, красивая. Выставка прекрасная, я даже не видел такой техники, которую здесь увидел.
- Я пришел сюда пофоткаться. Мне больше всего понравились БелАЗы и автобусы новые. Мне очень понравились старые тракторы. Я бы еще хотел покататься на них".
Сразу несколько предприятий представили свои электромобили. И это не только бренд "Джили". Минчане привыкли к электробусам Белкоммунмаша, но здесь есть и новые машины, которые выставляются впервые для всеобщего обозрения. В будущем на дорогах города появится электробус МАЗ с запасом хода до 300 км. Со следующего года такие автобусы будут курсировать в каждом областном центре страны.
- Настроение отличное. Я приехал сюда, чтобы увидеть все шедевры белорусского производства. Больше всего мне понравились два электробуса. Конечно же, БелАЗы, потому что они большие и могут огромные грузы тягать.
- Поздравляем с Днем Независимости Беларуси. Из Узбекистана мы. БелАЗы, электробусы, вот эти самосвалы. Все понравилось мне".
Вот кто помелочился, так это БелАЗ: компания представила небольшие модели карьерных самосвалов на 45 и 55 тонн. Но даже эти "малютки", по белазовским меркам, выглядят гигантами на фоне всей экспозиции. Самая тяжелая машина выставки - аэродромный тягач: его масса 65 тонн. Единственный самолет в мире, который он не сможет отбуксировать, - украинская "Мрия", и то при условии, что Ан-225 будет заполнен грузом до отказа.
На выставке также показана всевозможная сельхозтехника. А вот бренд "Амкодор" выставил обширную линейку - от мини-трактора и дорожно-строительных машин до харвестера, снегоочистителя и фронтального погрузчика.
Марат Хамицаев, начальник отдела инвестиционного планирования ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Лесные машины, строительные машины, сельхозмашины, коммунальные машины. Сложно назвать отрасль промышленности, в которой не используется техника "Амкодор". Общее количество производимых модификаций составляет 120 наименований".
Все это на Октябрьской площади можно будет увидеть до конца недели.
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В экспозицию вошли более 70 образцов техники. Это не только новинки производства, опытные и серийные образцы, но и первые модели, которые сошли с конвейеров. На...
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