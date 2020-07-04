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Ректор МГУ им. Кулешова: Многие молодые люди еще со школы помнят о реальной поддержке государства их увлечений учебой, спортом или искусством. Это дорогого стоит
04.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРектор Могилевского государственного университета имени Кулешова Денис Дук о манипуляции СМИ в интернет-пространстве:
"Многие СМИ сегодня манипулируют общественным мнением, представляя однополярные оценки со знаком "минус". Но, несмотря на все деструктивные усилия, белорусские студенты знают, что они родились в независимой и суверенной стране".
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Ректор МГУ им. Кулешова: Многие молодые люди еще со школы помнят о реальной поддержке государства их увлечений учебой, спортом или искусством. Это дорогого стоит
Ректор Могилевского государственного университета имени Кулешова Денис Дук о манипуляции СМИ в интернет-пространстве: "Многие СМИ сегодня манипулируют...
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