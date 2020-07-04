ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О работе журналистов - в фильме "Президентский пул" сегодня в 19:10 на "Беларусь 1"

04.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Важнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула. 

Именно они первыми слышат самые громкие заявления и своими глазами видят исторические события. 

Агентство теленовостей подготовило к эфиру фильм, в котором телерепортеры, корреспонденты печатных изданий, операторы и фотографы рассказывают о своей профессии. "Президентский пул" сегодня в 19:10 на "Беларусь 1".

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула.  Именно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь отметила День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
04.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика