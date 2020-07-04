|
О работе журналистов - в фильме "Президентский пул" сегодня в 19:10 на "Беларусь 1"
04.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВажнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула.
Именно они первыми слышат самые громкие заявления и своими глазами видят исторические события.
Агентство теленовостей подготовило к эфиру фильм, в котором телерепортеры, корреспонденты печатных изданий, операторы и фотографы рассказывают о своей профессии. "Президентский пул" сегодня в 19:10 на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула. Именно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)