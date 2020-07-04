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Беларусь отметила День Независимости

04.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь отметила главный праздник - День Независимости! Торжества прошли по всей стране.

В сердце столицы к Вечному огню пришли поклониться тысячи минчан. Праздничное шествие по проспекту Независимости объединило людей разных поколений и статусов. Присоединился к торжествам и Александр Лукашенко. Президент отметил: за белорусами - исторический выбор. В горячие сороковые наш народ поставил свою независимость и свободу выше жизни. Цена суверенитета слишком высока. И наша общая задача - сохранить все то, что добыто подвигами наших героев. В праздничной колонне молодежь, она преемник всего, что сделано за годы независимости. Ей беречь мир и спокойствие на нашей земле. 

Шествие по главному проспекту столицы тоже символичное. Это тот путь, который наши деды и прадеды прошли от первых боев у Брестской крепости до самой Победы. Вчера этой дорогой прошли тысячи минчан и гостей города. В руках у многих - портреты героев 40-х. Это повод вспомнить своих родных, поклониться их подвигу. 

Главными участниками торжеств стали ветераны. Для них это еще одна встреча со своими фронтовыми товарищами, признание неоценимой заслуги в достижении независимости нашей страны. Президент по традиции тепло пообщался с ветеранами, адресовал им слова благодарности и заверил: пока живы герои, на земле будет мир!

 
 
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Беларусь отметила главный праздник - День Независимости! Торжества прошли по всей стране. В сердце столицы к Вечному огню пришли поклониться тысячи минчан....
 
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