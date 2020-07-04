Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь отметила День Независимости Беларусь отметила главный праздник - День Независимости! Торжества прошли по всей стране. В сердце столицы к Вечному огню пришли поклониться тысячи минчан....

Беларусь отметила главный праздник - День Независимости! Торжества прошли по всей стране.В сердце столицы к Вечному огню пришли поклониться тысячи минчан. Праздничное шествие по проспекту Независимости объединило людей разных поколений и статусов. Присоединился к торжествам и Александр Лукашенко. Президент отметил: за белорусами - исторический выбор. В горячие сороковые наш народ поставил свою независимость и свободу выше жизни. Цена суверенитета слишком высока. И наша общая задача - сохранить все то, что добыто подвигами наших героев. В праздничной колонне молодежь, она преемник всего, что сделано за годы независимости. Ей беречь мир и спокойствие на нашей земле.Шествие по главному проспекту столицы тоже символичное. Это тот путь, который наши деды и прадеды прошли от первых боев у Брестской крепости до самой Победы. Вчера этой дорогой прошли тысячи минчан и гостей города. В руках у многих - портреты героев 40-х. Это повод вспомнить своих родных, поклониться их подвигу.Главными участниками торжеств стали ветераны. Для них это еще одна встреча со своими фронтовыми товарищами, признание неоценимой заслуги в достижении независимости нашей страны. Президент по традиции тепло пообщался с ветеранами, адресовал им слова благодарности и заверил: пока живы герои, на земле будет мир!