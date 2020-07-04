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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать со всех уголков планеты. В цвета белорусского флага окрасились мировые достопримечательности. В Канаде...

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать со всех уголков планеты. В цвета белорусского флага окрасились мировые достопримечательности. В Канаде вот так подсветили Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке по объему проходящей воды. Комплекс водных объектов является одним из самых широких в мире.