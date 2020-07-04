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Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага

04.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать со всех уголков планеты. В цвета белорусского флага окрасились мировые достопримечательности. В Канаде вот так подсветили Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке по объему проходящей воды. Комплекс водных объектов является одним из самых широких в мире.
 
 
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Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать со всех уголков планеты. В цвета белорусского флага окрасились мировые достопримечательности. В Канаде...
 
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