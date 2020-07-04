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Завершились празднования Дня Независимости большим концертом "Беларусь бязмежная"
04.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершились празднования Дня Независимости в столице большим концертом "Беларусь бязмежная" у стелы "Минск - город-герой". Музыкальный оупэн-эйр с участием популярных артистов и хореографических коллективов собрал сотни зрителей. В праздничной программе вечера было как минимум две кульминации. Подробности - у Нины Можейко.
Беларусь бязмежная
60 танцоров только для пролога. К этому концерту государственной важности готовятся задолго до летнего сезона. Елку наряжают с весны. В этом году над программой работали несколько месяцев. Ведь это уже традиция.
Место встречи - 45-метровая бетонная стела "Минск - город-герой". Она же основная ось концерта. Площадку органично вписали и сделали более технологичной: с интерактивным полом, гибким светом и спецэффектами. Светодиодные экраны разместили под углом в 120 градусов.
Программу поделили на пять блоков. Каждому соответствовал хештег - количество артистов под один не поместилось. Виртуальному разнообразию соответствовали и исполнители. Заслуженные и народные делили сцену с теми, кто уже успел громко заявить о себе. И кого уже полюбили камеры.
В праздничном меню горячие треки радиоротации и хиты, которые не нужно гуглить. Анжелика Агурбаш просто не могла не приехать на День Независимости. Классический черный для особых случаев.
Споем гимн вместе
Но, безусловно, самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала республиканская акция "Споем гимн вместе". В 22:55 вся страна в унисон спела заветные строки "Мы, белорусы - мирные люди".
Праздничный салют
А ровно в 23 часа небо над Минском раскрасил праздничный салют. Яркие залпы увидели в восьми точках столицы.
Бесспорно, лучшая точка для того, чтобы насладиться красочным действом, - здесь, у стелы "Минск - город-герой". Архитектурная доминанта идеально вписалась во всеобщую атмосферу праздника. Шары и астры - последние достижения пиротехники с соблюдением всех мер безопасности - красивая традиция июля.
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Завершились празднования Дня Независимости в столице большим концертом "Беларусь бязмежная" у стелы "Минск - город-герой". Музыкальный оупэн-эйр с участием...
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