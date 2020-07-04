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К акции "Споем гимн вместе" присоединился Могилев
04.07.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК акции "Споем гимн вместе" присоединились и в Могилеве. В ней приняли участие несколько тысяч жителей и гостей областного центра. На площади Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг горожан, завершилось празднование Дня Независимости.
"Мы дружный народ, поэтому мы все вместе, друг за друга. Мы желаем всем счастья, добра. С праздником! Это наш общий праздник, мы все радуемся. Всем желаем здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Всех с праздником!"
Яркий фейерверк стал кульминацией торжества. Небо озарили десятки мирных залпов.
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К акции "Споем гимн вместе" присоединились и в Могилеве. В ней приняли участие несколько тысяч жителей и гостей областного центра. На площади Славы, где увековечен...
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